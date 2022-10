Ejidatarios de Chunyaxché frenan paso del Tren Maya

El nuevo foco de resistencia contra el Tren Maya se encuentra en el ejido de Chunyaxché, en el centro de la entidad, donde los habitantes se niegan a vender sus terrenos a un precio que consideran injusto, así como la cesión de predios para la explotación de piedra caliza para el aeropuerto.

De acuerdo con ejidatarios entrevistados, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), les están ofreciendo 50 pesos el metro cuadrado para el paso del Tren Maya tramo 6; ellos pretenden al menos un pago de 100 pesos el metro cuadrado.

Gaudencio Cen May, subdelegado de Muyil y ejidatario de Chunyaxché, detalló que en la asamblea celebrada el pasado sábado 1 de octubre no se llegó al acuerdo sobre cómo abordarán la oferta del gobierno federal para el paso del ferrocarril y construcción del nuevo aeropuerto, este último a menos de tres kilómetros del centro de dicha localidad.