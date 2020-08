Tren Maya estará listo y operando en el 2023: Fonatur

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador alcanzará a inaugurar y presenciar los primeros recorridos del Tren Maya, pues según los planes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se iniciará operaciones en agosto de 2023.

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, informó que a partir de esta semana se darán a conocer 157 informes semanales que incluirán lo que resta de la etapa de planeación, construcción y hasta su puesta en operación.

El Tren Maya, que conectará a Quintana Roo con Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, contempla 48 estaciones a lo largo de 1460 kilómetros de vía férrea.

El titular de Fonatur indicó que se cuenta hasta ahora se ha avanzado en el desmonte de 319 kilómetros de vía férrea en el primer tramo del Tren. Asimismo, se ha comenzado con la fabricación de durmientes y rieles necesarios para la rehabilitación de vía.

Por el momento ninguna de las empresas ganadoras de las licitaciones en los primeros cuatro tramos ha realizado trabajos físicos, sino aún estudios para la ejecución.

“Se viene levantando la vía vieja para instalar aquí el nuevo terraplén. Del banderazo a la fecha, lo que han hecho las empresas que han sido asignadas a las obras es realizar todos los estudios a detalle: geofísicos, antropológicos y arqueólogos e ir arreglando para tener ya un frente suficiente para ir avanzando sustancialmente”, expuso el director de Fonatur.

Durante el banderazo de las obras, Andrés Manuel López Obrador informó que las constructoras contarán con un máximo de 28 meses para terminar sus respectivos tramos, es decir solo dos años y cuatro meses. También expuso que la obra no tendrá incrementos presupuestales.

“Porque ya no hay ampliación, no es de que ‘hicimos mal los cálculos y necesitamos ampliación’. Es precio alzado. Y lo mismo en el tiempo. Tiene que estar terminado en 28 meses. Nada de que ‘llovió mucho y no se pudo trabajar’. Tenemos que terminar en tiempo y en presupuesto. Y claro que se puede”, enfatizó el mandatario.