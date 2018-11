Tren Maya tendrá MIA y medidas de mitigación

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El proyecto de Tren Maya tendrá su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y se emprenderán medidas de mitigación para garantizar el cuidado del patrimonio natural en la región, de acuerdo a un comunicado de [email protected]

Señaló que dichas medidas se evaluarán en su momento con base en los procedimientos y la normatividad vigentes en el país, así como en las mejores prácticas internacionales.

También aseguró que se incorporarán medidas para mejorar la calidad y acceso de los servicios de transporte interurbano en la región.

De igual manera, combatirán emisiones contaminantes, mitigar el cambio climático, reducir la congestión vial, evitar accidentes a lo largo de su recorrido y asegurar el equilibrio hídrico en su área de influencia.

Tren Maya respetará los derechos de los pueblos indígenas

La construcción del Tren Maya no implica desplazamiento, explotación y mucho menos la colonización de lospueblos y las comunidades indígenas; por el contrario, su trayecto respetará su integridad cultural y territorial, afirmó Adelfo Regino Montes.

El próximo titular del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas señaló que “el nuevo Gobierno de la República de ninguna manera decidirá cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos a partir de sus potencialidades, sino que ellos definirán sus prioridades”, informó el portal de noticias Notimex.

En entrevista, recordó que una cosa es la consulta ciudadana programada para los días 24 y 25 de noviembre, que tendrá un costo de un millón 800 mil pesos, en la que se preguntará a la población si está de acuerdo o no con 10 programas prioritarios de la próxima administración federal, entre ellos el Tren Maya.

Otra consulta será para conocer la voz de cada comunidad en alguno de los cinco estados por donde se edificará el proyecto: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, a lo largo de sus mil 500 metros de construcción, lo que permitirá detonar el desarrollo económico, social y cultural del sureste mexicano.

“Hay que distinguir lo que es una consulta ciudadana y una consulta indígena. En la primera se pide la opinión de la ciudadanía en ejercicio de un derecho individual. En el caso de la segunda, es un derecho colectivo que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, y que ejercen como tales a través de sus autoridades e instituciones representativas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresó.

El también ex secretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca, resaltó que los pormenores de la consulta indígena “es un tema que en su momento anunciará, se hará público y de conformidad con las definiciones, las decisiones de los propios pueblos indígenas asentados en la península de Yucatán”.

Sin embargo, lamentó que México carezca de una ley que reglamente el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo que “para tal efecto, seguramente construiremos un protocolo específico que establezca los principios, procedimientos y mecanismos para realizar el proceso de consulta relacionada con el proyecto de referencia”.

Cuestionado respecto si hay tiempo para construir el referido protocolo, el ex secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca precisó que “ese es un tema que se platicará con cada comunidad, dado que no se trata de una consulta genérica, deberá especificarse con cada comunidad y cada pueblo indígena en particular, de acuerdo a sus usos y costumbres".