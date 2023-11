Tren Maya: Trabajadores paran labores por falta de pago

A solo semanas de la inauguración de un primer tramo del Tren Maya, un grupo de trabajadores de una empresa proveedora de viguetas y herrería en general para el tramo 5 sur, realizó un paro de labores durante la mañana de ayer reclamando la falta de salarios en el último mes.

La paralización de los trabajos comenzó muy temprano en un predio de producción ubicado en los terrenos ejidales del poniente de la ciudad, justo a un lado de la línea de paso del Tren Maya tramo 5 Sur, en la zona de Yorogana, donde existen cuevas inundadas de agua dulce.

Señalaron que las deudas van desde los 20 mil pesos a los 35 mil pesos por un mes sin cobrar sueldo. Ellos fueron contratados por Erbanimex, una sociedad mercantil constituida en 2019 en Boca del Río, Veracruz. La empresa ahora mantiene relaciones contractuales con Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), principal encargada de la edificación del Tren Maya tramo 5 Sur.

“Tiene un mes que no nos depositan bien, apenas lo mínimo. Ellos dicen que ICA no les pone dinero, que no les pone recursos y que tenemos que seguir trabajando para poder trabajar. Ya tiene un mes que no nos pagan (...) nos prometen que nos pagarán el fin de semana y nada”, expresó un trabajador que se identificó como Miguel.