Tren Maya Tulum- Chetumal, sin fecha para operación

Tres semanas después de su inauguración, la estación del Tren Maya en Chetumal recibirá viajes hasta después de un mes, desde la estación de Tulum hacia la de Chetumal, porque no está concluida al 100 por ciento, reconocieron las autoridades.

“Todavía no tenemos una fecha de inicio. Está en fase de terminación, la fase de pruebas, por lo que no hay una fecha definida. Esperamos que en breve, no sé, un mes tal vez ya estaremos en operación”, reconoció el ingeniero Felipe Ayala Chávez, jefe de Operaciones del Tren Maya,

En cuanto al transporte de carga en ese segmento del circuito del tren, señaló que será más tardado, incluso calculó que podría tardar en entrar en operación entre uno a dos años.

“No es un tema fácil. La convivencia de carga con pasajeros es un tema técnico difícil de resolver, hay que convivir las vías, hay que crear la infraestructura y finalmente tenemos un tema tecnológico precisamente con el tema del sistema europeo de control ferroviario, que estamos tratando de incrementar para el tema de carga, entonces eso es lo que nos ha dificultado un poco”.

Por ello, el entrevistado aseguró que tampoco hay fecha para que funcione al cien por ciento el circuito del Tren Maya en el estado. “No hay fecha para que eso ocurra, pese a que el proyecto “va muy avanzado (…) Si le dijera un mes, dos meses o un año, sería muy arriesgado”.

Días antes de dejar el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la estación Chetumal y se puso en operación la estación Felipe Carrillo Puerto, sin embargo, quedó pendiente la estación Bacalar. Actualmente, el Tren Maya recorre en el caso de Quintana Roo, los puntos turísticos que van de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Tulum Aeropuerto.

El flujo de pasajeros en el Tren Maya, en donde ya opera, se encuentra en alrededor de un 80 por ciento, dependiendo de la temporada, con turistas tanto nacionales como extranjeros, lo que ha superado las expectativas que se tenían, de acuerdo con el funcionario.

Señaló que, hasta ahora, el segmento con mayor demanda en el Tren Maya es entre Mérida y Cancún, aunque indicó que falta medir el tramo de la Riviera Maya.

El encargado de operaciones reconoció que se debe perfeccionar todo, pues el objetivo es equiparar al Tren Maya con los que hay en Europa.

Según las estadísticas, de enero a junio de 2024, el Tren Maya logró transportar 288 mil 814 pasajeros en las modalidades pasajeros premiere (nacional, internacional y local) y Pasajero turista (nacional, internacional, local y especial).