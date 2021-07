Tribunal de Q. Roo absuelve a Kamel Nacif por tortura a Lydia Cacho

El Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo otorgó un amparo a José Kamel Nacif Borge, el pasado 15 de julio, que lo libera de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista, Lydia Cacho, bajo el argumento de que no existió una orden escrita que, expresamente, haya dado pie a los agravios cometidos en su contra el 16 y 17 de diciembre de 2005.

En abril pasado, el Segundo Tribunal Unitario en el estado negó un amparo a Kamel Nacif. Ante ello, el empresario interpuso un recurso de revisión, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado, liberándolo de toda responsabilidad.

La resolución del amparo en revisión 143/2021, fue votada a favor por Selina Haydé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada, con el voto en contra del magistrado, Jorge Mercado Mejía, informaron hoy la propia Cacho Ribeiro; su abogada, Araceli Andrade y la organización Article 19- México.

Para ambas magistradas, los hechos ocurridos el 16 y 17 de diciembre de 2005 -cuando Lydia fue aprehendida y torturada de Cancún a Puebla- no tuvieron relación con la publicación del libro "Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México".

A su juicio, tampoco existe evidencia escrita de que se haya dado una orden expresa de que fuese hostigada o lastimada, lo que rompe la cadena de mando y ubica los agravios que sufrió como producto del comportamiento irresponsable de los policías que intervinieron en su detención.

Al valorar las conversaciones telefónicas entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín, referenciado en ellas como "el gober precioso", y Kamel Nacif, reveladas en febrero de 2006, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que, cuando Marín dice que acababa de dar "un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)", se trata de una afirmación "vaga y genérica" que en México es utilizada para identificar a una mujer.

En sus razonamientos, las magistradas llegaron al grado de señalar que "ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que, entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo (Lydia Cacho)".

Ambas, consideraron poco relevante que automóviles propiedad de Nacif Borge acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de Cacho en el trayecto de Puebla-Cancún-Puebla.

Resolución del Tercer Tribunal no es combatible

Esta nueva sentencia ya no puede combatirse jurídicamente y marca la línea que se aplicará en el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín, detenido en febrero de este año, e interno en la cárcel de Cancún, al dictársele el auto de formal prisión como autor intelectual de la tortura infringida a la escritora y defensora de derechos humanos, indicó Leopoldo Maldonado, director de "Article 19".

"Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los acusados", coincidieron hoy, en conferencia de prensa, Cacho, Maldonado, Andrade Tolama y Luis Knapp.

Niegan amparo a Marín contra auto de formal prisión

Durante este enlace virtual, Lydia Cacho fue notificada por la Fiscalía General de la República (FGR), que a Mario Marín le fue negado el amparo que promovió en contra del auto de formal prisión dictado el 10 de febrero pasado por el Juzgado Segundo de Distrito.

Sin embargo, Maldonado manifestó que el asunto será turnado al Tercer Tribunal Colegiado, en donde bajo el criterio ya expresado por las dos magistradas -Selina Haydé Avante Juárez y Graciela Bonilla González- en el caso de Kamel Nacif, seguramente se revocará y le será concedido el amparo.

"Nos congratulamos que se haya negado el amparo a Mario Marín, pero la ruta de impunidad ya está trazada", dijo y citando a Luis Knapp, también de Article 19, manifestó que todos los procesos vinculados con el caso de Cacho Ribeiro caerán en manos de ambas magistradas. "Esa es la gravedad del caso".

¿Protección institucional a redes de Trata de Personas?

Enlazada desde el país en donde se encuentra exiliada desde hace dos años, luego de que su casa en Puerto Morelos, fue allanada, Lydia Cacho subrayó que la resolución votada a favor por ambas magistradas es prácticamente idéntica a la del primer juez que vio su caso hace 16 años y determinó, equivocadamente, que ella no era periodista y que su libro "Los Demonios del Edén" no tenía nada que ver con la tortura que sufrió, porque ésta -a su juicio- no había existido.

"Sentí que viajamos en el tiempo al pasado", comentó, para luego lanzar diversas interrogantes acerca del contexto en que se dio el fallo del par de magistradas y luego de la sorpresiva remoción de la magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez Préstamo, a un mes de las elecciones y previo a la audiencia en que se dio la sentencia.

Suárez Préstamo fue quien dictó las órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín, Kamel Nacif, Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno, el 11 de abril de 2019, ratificadas en diciembre de 2020.

"Qué sucedió?, ¿quién tomó la determinación dentro del Poder Judicial de la Federación para cambiar a esta magistrada y poner a dos magistradas que, conocemos públicamente su relación directa con el PRI, con Roberto Borge Angulo, el ex gobernador de Quintana Roo, también acusado por vínculos con la delincuencia organizada y otros actos de corrupción?, ¿quién las puso y por qué?", cuestionó.

El fallo -subrayó- ocurre luego de mostrar evidencias durante 16 años, que prueban la operación de una red internacional de trata de personas, de delincuencia organizada y "lavado" de dinero, documentada en el libro que dio pie a su detención y tortura, en la que -sostuvo- participan Kamel Nacif, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes Linares, "quienes hoy en día están detrás del telón todavía manejando los hilos del PRI".

"No es casualidad que, en este momento, que se están dando alianzas políticas, de pronto, suceda esto (…) Tenemos información muy delicada, parte de ella tiene que ver con actos de corrupción directos, de recepción de recursos económicos de parte de las magistradas para tomar esta determinación a favor de Kamel Nacif Borge. Intuimos por todo lo que nos están diciendo desde los juzgados que también será a favor de Mario Marín.

"Es decir, estamos retrocediendo 16 años en el tiempo. ¿Qué pasó con la disculpa pública que ofreció el gobierno de México y la Cuarta Transformación (4T) de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién manda verdaderamente en el Poder Judicial de la Federación? ¿Quién manda en la Fiscalía General de la República, cuando hemos evidenciado que una periodista puede ser torturada, amenazada, encarcelada y víctima de atentados para poder ocultar una red de poder?", volvió a cuestionar.

Magistradas desecharon información de la DEA

Cacho Ribeiro aseguró que existe evidencia jurídica de que Kamel Nacif pagó parcialmente las campañas electorales de gobernadores como Fidel Herrera, en Veracruz; de Mario Marin, en Puebla y las de Roberto Borge y Joaquín Hendricks, en Quintana Roo.

La también defensora de los derechos humanos acusó a las magistradas de haber desechado evidencia muy importante proporcionada por la DEA a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las probables actividades de Kamel Nacif con el "lavado" de dinero, la trata de personas y la delincuencia organizada.

La UIF solicitó a la DEA informes sobre ese tema y la agencia estadounidense respondió al gobierno mexicano con evidencias importantes para el caso que -dijo- las magistradas desecharon.

Precisó que la magistrada Suárez Préstamo fue removida "curiosa" "y de forma expedita" hace mes y medio, "justo cuando testifiqué ante autoridades de Líbano contra Kamel Nacif".

"No es una casualidad. Todo se conjunta para demostrar que hay alguien dentro del poder político de este gobierno de México, alguien dentro de la FGR y alguien dentro del Poder Judicial de la Federación que opera a favor de las redes de delincuencia organizada y de trata de personas, que vuelve a poner en gran riesgo mi vida, mi integridad y de mi familia.

"Dar borrón y cuenta nueva a un expediente que, durante 16 años, se ha construido con la verdad y sobre la verdad es una muestra de que nada ha cambiado", lamentó.

Leopoldo Maldonado manifestó que lo sucedido está lejos de ser simplemente una mala decisión.

En octubre de 2020 la defensa de Lydia Cacho obtuvo información –de una fuente judicial que pidió anonimato– sobre la presunta operación corruptora de Marín y Nacif para evitar una nueva orden de aprehensión que, finalmente, fue librada en diciembre de ese año.

La fuente citada por "Article 19" señala a exconsejeros de la Judicatura Federal, que intervinieron directamente a las y los magistrados.

Ante ello, la organización exigió una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación y llamó al ministro presidente, Arturo Zaldívar, a depurar el aparato judicial federal en el país.

También solicitó que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales de la tortura contra Cacho Ribeiro.