Tribunal Electoral desestima acusaciones contra diputada

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) declaró la inexistencia de elementos sobre las acusaciones interpuestas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en contra de la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Kira Iris San.

Los magistrados consideraron que no se pudo acreditar el supuesto uso de recursos públicos para promocionar su imagen con el fin de aprovechar su cargo para beneficiarse en su candidatura, ni para obtener ventajas de manera ilegal en la actual contienda electoral.

Según el proyecto de sentencia realizado por el ministro Sergio Avilés Demeneghi en el proyecto especial sancionador PES/17/2022; si bien se acredita la existencia de las publicaciones denunciadas, las expresiones o manifestaciones contenidas en las imágenes publicadas,

Asimismo, se establece que tampoco se advierte que las publicaciones sean pagadas con recursos públicos con el fin de incidir en los resultados del actual proceso electoral del estado; tampoco se difunden mensajes que impliquen la pretensión de Kira Iris San a ocupar un cargo de elección popular o que vincule a los procesos electorales.