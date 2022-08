Tributo oficial de Guns and Roses llega a Cancún

Originarios de la Ciudad de México, Locomotive, la banda Tributo Oficial de Guns and Roses desde hace 12 años, viajará al sureste como parte de su gira por el interior de la República Mexicana, ofreciendo cuatro inolvidables conciertos.

“Creemos que la música debe ser accesible para todos, cuando un grupo tan reconocido como Guns and Roses planea visitar nuestras tierras, nos sentimos muy felices, pero luego vemos la realidad de lo que conlleva un evento de esta magnitud y sabemos que muchos fans no podrán vivir el sueño de ver a la banda en vivo, nosotros buscamos ofrecerles una opción, para divertirse y disfrutar los más grandes éxitos de la banda con un show de la más alta calidad”, comentaron los organizadores en rueda de prensa.

El público asistente podrá disfrutar de una experiencia lo más cercana a la banda real, el tributo a una de las bandas más legendaria del rock se presentará en Mérida el16 de Agosto, en Cd del Carmen el 17 de Agosto, en Mérida el 18 con tributo a Bon Jovi y el 19 a Guns; el 20 de agosto llegarán a Cancún y el 21 a Playa del Carmen.

La gira Locomotive recorrerá varios puntos del sureste mexicano. (Foto: Cortesía)

La Banda tributo se formó en septiembre de 2009 con la idea de rendir homenaje a una de las bandas internacionales más exitosas de los años 80s y 90s, y entregar a los fans de Guns N Roses un espectáculo de calidad, tanto musical como visual.

En la trayectoria de Locomotive, ha contado con la participación de músicos como Kike Cuevas (CODA), Zito Martínez (Especimen), David Melchor (CODA), Javier “Stone” (Dr. Cerebro) y han tocado en eventos para Telehit y la famosa revista Rolling Stone, además de realizar varias giras por el país.

Locomotive está conformado por: Oscar Alanis - Guitarra Líder (slash), Noé Viera -Batería (Matt Sorum), Hector Colin - Guitarra Rítmica (Izzy Stradlin), Elier Bonilla - Bajo (Duff), 2 vocalistas: Jean Paúl Diupotex (Axl Rose) y Aaron Loyola (Axl Rose) .

Dentro del repertorio de cada concierto se encuentran clásicos como: Nightrain, It’s so easy, Mr. Brownstone Live and let die, Welcome to the jungle, Rocket queen, You could be mine, Patience, Estranged, Knocking on heaven’s door, Don't cry, November rain, Paradise city, Sweet child, Since i dont have you, Yesterday, entre otros emblemas de la banda estadounidense.