Tropiezos en el PRD

Sorprendió que el PRD desistiera de firmar la coalición con el PAN y el PRI tras nueve meses de negociaciones. A unas horas de formalizar el pacto aquel 19 de enero, el dirigente estatal Leobardo Rojas se paró de la mesa y, desde entonces, el contacto es nulo. Es grande la incertidumbre porque los tres sí son aliados en el ámbito federal; es decir, en las elecciones por la Presidencia de la República, las diputaciones federales y las senadurías. ¿Y no se hablan?

Era predecible el pesar en militantes y simpatizantes, que resulta innegable a estas alturas. El contexto es conocido: la diputada federal Laura Fernández abandonó la bancada del sol azteca para declararse "independiente", con lo cual desechó la oportunidad de buscar la senaduría. A la par se dieron más renuncias, incluida la de su ahora ex coordinador Luis Espinosa Cházaro.

El PRD pasa por una crisis severa no sólo en Quintana Roo, donde no gobierna, no tiene diputados locales y no tiene prerrogativas. Es que en las elecciones locales de Baja California, Tlaxcala, Tamaulipas y Yucatán el PAN y el PRI irán sin él, mientras que en Tabasco y Querétaro cada uno competirá por su lado. Algunos analistas nacionales piensan que es parte de una estrategia para rearmarse casi desde cero y apostar en solitario para emular al Movimiento Ciudadano, que le va mejor cuando va sin aliados. Ya se verá.

En ese afán de reconstruir comienzan los rumores. Se habla del acercamiento de la senadora Marybel Villegas si no es favorecida por Morena en Benito Juárez, como se piensa. Otro es el ex líder panista Eduardo Martínez Arcila, a quien ya sitúan en el distrito 4 federal con sus siglas, aunque, cabe repetir, bajo la coalición con PAN y PRI. Ese distrito le corresponde al PRD. Pero ambos personajes, dicen fuentes perredistas, no son bienvenidos.

Así se mueve el PRD: con incertidumbres, deserciones y posibles fichajes sin respaldo deseado. En tanto, PAN y PRI avanzan firmes: ya tienen siglados, casi listos los géneros y cuentan con perfiles “cantados” en algunos espacios.

Desorbitado

Hoy el MC alista la designación de candidaturas a las diputaciones federales y el Senado; para este último, el único en carrera es el actor Roberto Palazuelos. En los distritos federales están puestas las miradas. ¿Habrá "disruptivos"? ¿Caras nuevas o conocidas? Cuesta elegir en estos espacios porque no hay premio de consolación. Es ganar o morir.

Para ayuntamientos y diputados locales los nombramientos deben estar antes del 5 de marzo. El 3 o 4 del próximo mes los naranjas tendrán alineaciones completas.