 ¡Tú decides!, votar es lo importante, para que México tenga a los mejores líderes  

Es importante hacer una reflexión, basados en el principio de los 10 mandamientos, ya que esto fue la aportación del rabino Moisés, y con ello se dio el principio a una moción de orden, en el aspecto moral, así como también el respeto a la convivencia entre los seres de esa época.

Y hemos visto como esos 10 mandamientos, han sido parte del credo que hemos experimentado, pero lo importante es entender, en estos momentos en que han sucedido este tipo de eventos, que han dado y han creado un parteaguas en la historia de la humanidad, y en México, hemos visto como a través de la propaganda y de la teoría de Goebbels, quien fuera el publicista de Adolfo Hitler, y quien en cierto momento dijo que “una mentira si se repite más de 100 veces, la gente cree que es verdad”.

Y podemos aclarar que, “tenemos otros datos”, que en suma han dado como resultado, la división entre los mexicanos, además de haberse burlado de la Constitución y del Estado de Derecho, creando una acción como lo es el pretender modificar y alterar las resoluciones de las cartas que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces, un ejemplo claro es la orden dictada por un juez, en la cual se indicó que se parara la obra del “Tren Falla”, o perdón, del Tren Maya, pero que por la arrogancia y la impunidad de la que gozan estas “élites y actores” en el poder, no acataron en su momento, porque quieren crear una esclavitud y bloquear la razón de los mexicanos en cuanto a la realidad, que hoy por hoy, es patética, pero que “nos caen como anillo al dedo”, los resultados de estas acciones, y no solo en este caso, también en las cifras de todas las gentes que se han muerto por Covid, de los enfermos que fallecieron porque no se les entregaron las medicinas debido a la negligencia e incapacidad de las autoridades correspondientes, etcétera, etcétera, esto debe ser considerado como un genocidio, el cual está bien fundamentado como una realidad.

Aquí queda muy claro que la obstrucción de la justicia no va a triunfar, porque es inaceptable que los mexicanos quieran seguir hincándose y de rodillas, no queremos que nos entreguen un país megaendeudado, en el cual no se procura el bienestar de su pueblo, pero que tal si se preocupa por el bienestar de los cubanos, de los venezolanos y de los colombianos, esto es un nivel de exageración y de falta de control que nos ha enseñado que “la anarquía y los mesías psicópatas” han logrado con su cuarta tranza, ponernos en una situación tal como nunca habíamos vivido los mexicanos.

Es por eso que tenemos el mejor de los intereses, para que las futuras generaciones si tengan la oportunidad de verificar que las intenciones de la candidata Xóchitl Gálvez, marcan claramente el rumbo de regreso al respeto a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a nuestro Estado de Derecho, para que México y las próximas generaciones gocen del derecho “libre y soberano” que les corresponde como mexicanos para poder elegir, en las próximas décadas, a las personas que estén justificadas y académicamente reconocidas para que se tomen las medidas correctivas y podamos brindar un futuro seguro y garantizado a nuestra república y a todos nuestros paisanos que aman la verdad y la realidad.

Y esos claramente son los ideales por los cuales vale la pena luchar dentro de la democracia para barrer, “de arriba para abajo”, a toda esta basura de usurpadores mentirosos que se han posesionado para promover la mentira.

México es un país, es una república, es un lugar que ha brindado un destino por muchos años, es un territorio donde todos nuestros hermanos, como los israelitas los libaneses y los españoles, quienes tuvieron un refugio después de la “tragicomedia” que Franco causó a un país, y es así, en donde hombro con hombro y dentro del Estado de Derecho, se había logrado que México se situara como un gran país.

El narco terrorista presidente y la asociación delictuosa, que está confirmado a todas luces ante el mundo de la justicia internacional, muestran la patética desubicación que tienen estos “seres satánicos”, ya que lo único que pretenden es dejar a México en un infierno.

¡Eso no lo podemos permitir!, tenemos que darnos cuenta de la verdadera y real situación en la que estas gentes, estos masiosares, “extraños enemigos”, se han convertido en “enemigos locales” que quieren acabar y destruir a la República Mexicana.

Es por ello que exaltamos a todas las gentes que tienen una ubicación racional y un amor por México, a que entiendan que el camino, haciendo moción de orden en todos los sentidos, es que con nuestro voto logremos darle el apoyo que necesita Xóchitl Gálvez.

Es momento para recordarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todas las demás autoridades que su obligación es con el país y no con las alucinaciones de un “Pinocho”.

“Recuerden que La unión hace la fuerza y la verdad nos hará siempre seres que sí quieren al país, que sí quieren la justicia, que sí quieren que se acaben los feminicidios y las mega tranzas de El Clan, ya que desde que llegaron al poder, gracias a nuestro sistema democrático, no han hecho otra cosa más que amenazarnos a todos, con acciones y con hechos”, lo que nos hace sentir vomito por sus estupideces, queremos que se les juzgue, se les confisque todo lo que han robado y que aclaren donde están los billones de dólares que han utilizado.

El robo al estado y al pueblo mexicano es un delito federal y las autoridades tienen que cumplir con su obligación, no hay vuelta de hoja, no sean cobardes y cumplan con lo que tienen estipulado en sus responsabilidades, para que la confianza de los mexicanos se edifique con hechos y por el respeto de todos los mexicanos.

Amen; Saecula, Saeculorum

Hay dos escenarios: El triunfo y la derrota.

El triunfo será recordando que la unión hace la fuerza y que la verdad siempre triunfa sobre la mentira, eso lo veremos con Xóchitl Gálvez.

Y la derrota, será si prefieren seguir con más y más de lo mismo, con la usurpadora, es decir la candidata de los otros partidos.

Oh Dios mío. Padre Dios, sólo te agradecemos esta mañana. Padre, Dios, por el honorable Gavis; Padre, te agradecemos que su corazón de un paso adelante; Padre para postularse como líder en esta nación; Padre, los vientos de cambio están cambiando, soplando en México en este momento; Padre, creo que hay un avivamiento que se está preparando para suceder en esta nación; Hay un levantamiento, Padre del clamor del pueblo; Padre, por un cambio en su gobierno

Pero padre Dios, no se trata solo de un cambio en el gobierno; Señor, se trata de un cambio de cielo que viene a la tierra; La gente llora, clama y tiene hambre de que el Señor se mueva en esta nación; Así que hoy, siguiendo cada noche, líderes civiles, Padre, como el punto en la fiesta, sobre las piezas.

La palabra dice, levantas uno y derribas otro; Y padre, el corazón del rey es como agua en tus manos que puedes girar ese río en cualquier dirección que quieras.

Hoy te pedimos que gires el corazón de los reyes y la legislatura; Los senadores en los creadores de paredes en esta nación vuelven sus corazones hacia la justicia, vuelven sus corazones hacia Dios, vuelven sus corazones hacia la reforma, vuelven sus corazones hacia el despertar y la Biblia; Y deja que sople el viento de cambio en México.

Padre, bendecimos a esa mujer de Dios hoy; Padre, y te pedimos que envíes tus ángeles, tus poderosos ángeles alrededor de ella; Protección alrededor de su familia; Protección alrededor de su mente y su cuerpo y ella, los que la ayudan con esta campaña.

Oramos ahora mismo por nuestra poderosa protección alrededor de ella en el nombre de Jesús, y te agradecemos el favor de que abras las puertas de la oportunidad; abras las puertas de las relaciones y abras las puertas del favor alrededor de ella, Padre, y eleva su voz, Padre, y unge con presencia de Dios; Oramos la presencia de Jesús sobre ella, que lleve la presencia de Jesús donde quiera que hable y donde quiera que vaya, en Nombre de Jesús.

Y el padre es embajador de tu reino, el reino de Dios y su Cristo; O liberamos, liberamos la vida de tu corazón; Liberamos la vida de tu espíritu en ella; Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, déjala ser portadora de tu corazón; Déjala ser portadora de tu espíritu; Déjala ser portadora de esos deseos que tienen para esta nación.

Hoy, en el nombre de Jesús Señor, decimos, déjala entrar en la expresión completa de todo lo que llamaste y la destinaste a ser y hacer para el reino de Dios.

Desde la extensión de las fronteras de tu realeza y desde la bendición de esta nación en el poderoso nombre de Jesús; Les agradecemos a todos por esa oportunidad y esperamos que cuando la guíen, la guíen, y padre, ella lleva a ustedes, se apoyen en ella.

Mi santo Dios, veremos las maravillas de nuestro Dios y de su Cristo, y en la plenitud de la manifestación, para la gloria de Dios, para la bendición de esta nación y el pueblo de México y para que las naciones de la tierra vean esa luz y quieran seguir esa luz. Jesús, Amén.

Porque no votarán por ella y su partido Morena…

… las clases medias y las mujeres; los médicos, los periodistas, los científicos, los transportistas, los deportistas; los que se quedaron sin el Seguro Popular; los padres de niños con cáncer; los miembros de las fuerzas armadas y del Poder Judicial; los familiares y amigos de los 180,000 asesinados y 100,000 desparecidos; los de los 800,000 muertos por el Covid; los de los víctimas del Colegio Rébsamen y la línea 12 del Metro; las víctimas de la delincuencia y los indignados por la protección del gobierno al crimen organizado; las víctimas del huracán de Acapulco; los fastidiados de las promesas vacías y el despilfarro de nuestro dinero; los enojados con el nepotismo, la gran corrupción y la impunidad.

Y Sheinbaum anunció que seguirá el mismo camino de López e impondrá una dictadura legal, modificando la Constitución con la ayuda del Congreso para someter al Poder Judicial.

Perderán las elecciones porque han humillado, robado, dividido y destruido a México.

¡Sheinbaum y el narco partido Morena quieren una dictadura!

¡Xóchitl nos ofrece democracia, libertad y prosperidad!

Xóchitl Gálvez denuncia "campaña de Estado" en su contra

Desde la Ciudad de México, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) instrumentar de inmediato una campaña de difusión para contrarrestar las mentiras en su contra.

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció públicamente que enfrenta una "campaña de Estado".

"Una de las evidencias más contundentes de que enfrentamos una campaña de Estado a favor de Morena y Claudia Sheinbaum es el mensaje reiterado de que la continuidad de los programas sociales está en juego con el resultado de estas elecciones", afirmó.

En conferencia de prensa en su casa de campaña de la Ciudad de México recordó que "el debate con el presidente (Andrés Manuel López Obrador)" empezó cuando aseguró que ella dijo que iba a quitar los programas sociales.

En un gobierno de mentiras esta es la mentira más dolosa del sexenio. Usar la necesidad de la gente para extorsionar a cambio de su voto por Morena".

"El tema de fondo es esta mentira del presidente de decir que yo quitaría los programas sociales ya preparando terreno, como lo ha hecho con otros candidatos, para que la gente le agarre a uno odio, coraje y esa mentira la han repetido por todo México", dijo Gálvez.

Los llamados "Servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena nosotros les vamos a quitar los programas sociales", dijo.

"Es lo que más me dice la gente que más miedo le da, por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar. Obviamente, se dan cuenta de la inseguridad, de la falta de medicinas pero cuando tú vives una condición de carencia cuidas lo poquito que tienes, ¿no?".

De ahí que informó que este miércoles envió una carta a Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y todos los consejeros electorales, por la que solicita iniciar urgentemente instrumentar una campaña de difusión en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con el siguiente mensaje: "Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político, son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto".

En su escrito refiere: "Es públicamente conocido que la campaña de Morena y sus partidos aliados no se basan en propuestas o planes de gobierno, sino en dinero y amenazas para evitar que voten por la coalición que hoy encabezo".

El propósito de su petición, explicó, es "preservar los principios de equidad, imparcialidad y del voto libre e informado en la presente contienda electoral".

Solicitó, además, una reunión con carácter de urgente con las consejeras y consejeros del INE "para darle seguimiento a esta petición".

Xóchitl Gálvez acusa que Morena prepara un "fraude electoral " en Oaxaca: "Aquí se trajeron a Murat"

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló durante su gira por Oaxaca que Morena prepara un “fraude electoral” en esa entidad y para realizar esa operación fue que sumó al ex gobernador priista, Alejandro Murat Hinojosa, pues según la aspirante opositora, temen que Claudia Sheinbaum pueda perder en esas tierras.

La hidalguense dijo conocer el modus operandi al que los morenistas recurrirán, entre ellos las “casillas zapato”, es decir aquellas con cero votos para la oposición y “urna embarazada”, además de que tratarán de que los partidos de oposición no tengan representantes de casillas y en otros casos, tratarán de cooptarlos.

“Están muy nerviosos. Aquí se trajeron a Murat, justamente para eso, para regresar al viejo estilo de “urnas zapato”, de aprovechar la pobreza, la dispersión, para aquellos que operen las votaciones. Ahora sí que “embarazar” urnas, le apuestan a que no tengamos representantes o a comprar a nuestros representantes. Yo conozco el modus operandi de personajes como Murat”, dijo en Santo Domingo Tehuantepec.

La abanderada opositora consideró que su trayectoria social y el trabajo con comunidades indígenas le dan ventaja sobre Sheinbaum en estados como Oaxaca, entidad que Gálvez dijo conocer muy bien y por esa razón los morenistas temen un descalabro.

Agregó que desde Morena tratan de difundir la versión de que Gálvez quitará los programas sociales para tratar de ahuyentar a los votantes, pues es lo único que han hallado en su contra. Sin embargo, la aspirante de origen indígena reiteró que además de mantener los programas sociales hará lo posible por mejorarlos, en caso de ganar la elección presidencial.

“La señora de enfrente no tiene la trayectoria social que yo tengo, ella no conoce Oaxaca como la conozco yo, como la he trabajado. Desde los 12 años estoy trabajando en el municipio, dando clases, ayudando a las comunidades, yendo al patrimonio indígena del Valle del Mezquital a tramitar temas de agua, de energía eléctrica”, dijo Gálvez, quien ya se desempeñó como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Desde Oaxaca, Gálvez Ruiz, insistió que no han encontrado nada en su pasado y por ello los de Morena tratan de desprestigiarla con el futuro de los programas sociales.

Además de mantener la política social, la abanderada del PAN, PRI y PRD señaló que buscará implementar un verdadero sistema de salud gratuito para millones de mexicanos.

“Vamos a construir el nuevo Seguro Popular y crear la Tarjeta ‘Mi Salud’ para proteger a pacientes y evitar que su familia acabe en la pobreza por culpa de un padecimiento crónico”, señaló.

Este domingo, Gálvez difundió un video en el que se muestra el desprendimiento de un plafón dentro de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e ironizó sobre la promesa de la 4T de hacer del sistema de salud mexicano algo muy similar al de Dinamarca.

Este es el sistema de salud “como el de Dinamarca” con el que quiere continuar Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, la aspirante presidencial opositora también se ha deslindado de su supuesta cercanía con partidos de ultraderecha, como Vox. Luego de los señalamientos desde Palacio Nacional, la hidalguense aseguró que se trata de otro intento de minar su campaña.

“Es más fácil que Morena esté cerca de Vox, yo con Vox ni a la esquina, así de clara”, sostuvo Gálvez luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de un supuesto acercamiento entre la ultraderecha española y la campaña presidencial de la opositora.

Además, la candidata del PAN, PRI y PRD tuvo que deslindarse nuevamente del ex presidente Vicente Fox, de quien dijo no tener contacto alguno aunque reconoció que los mensajes del guanajuatense no le ayudan mucho.

El descarrilamiento del Tren Maya y lo que le depara en el futuro

Sergio Sarmiento menciona que las imágenes y los videos disponibles sobre el descarrilamiento de uno de los vagones del Tren Maya podrían dar un elemento de tranquilidad.

El periodista dice que no hay ninguna indicación de que haya habido un sabotaje o un problema fundamental de fabricación, todo parece indicar que hubo un mal manejo del sistema de cambio de vías y esto ocasionó que el vagón de ferrocarril se saliera de su vía.

Pero asegura que este no elimina el problema de largo plazo que tiene el Tren Maya, el cual es que no va a ser rentable, no podría hacerlo con una inversión de 120 mil millones de pesos, mucho menos lo será con una inversión total de alrededor de 500 mil millones de pesos.

“Esto es lo que ocurre cuando se hace un proyecto sin un estudio de factibilidad económica y lo que vamos a ver en los próximos años es que el tren va a perder ‘carretadas’ de dinero y esto significa que habrá poco dinero para su mantenimiento futuro”.

Sergio Sarmiento señala que el problema no es de ahora, podrá venir más tarde, por eso es tan importante que los proyectos que haga el gobierno, como los que hace la iniciativa privada, tengan estudios previos de factibilidad económica.

INAI ordena al gobierno de AMLO transparentar avalúo de la Megafarmacia del Bienestar

Este domingo 24 de marzo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que ordenó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentar el expediente del avalúo del inmueble que le compró a la empresa Liverpool para instalar la Megafarmacia del Bienestar.

Vale recordar que los viejos almacenes de la marca, ubicados en la carretera Jorobas-Tula, a la altura del municipio de Huehuetoca, Estado de México, cerraron en 2022 y fue en agosto de 2023 cuando el presidente anunció la compra del establecimiento para instalar una farmacia que serviría para surtir medicamentos a prácticamente todo el país, la cual abrió sus puertas hacia finales de diciembre del año pasado, en medio de cuestionamientos de la oposición y de las quejas de los usuarios por la falta de insumos.

El presidente anunció que el gobierno compró el inmueble a El Puerto de Liverpool por dos mil millones de pesos y, aunque el anuncio se hizo en agosto, precisó que el trato se cerró hasta noviembre de 2023; ante ello y en pleno ejercicio de sus derechos, un particular solicitó el documento del avalúo de almacén al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Este, por medio de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal le respondió al solicitante que no contaba con tal documento sobre la llamada Megafarmacia del Bienestar y le recomendó redirigir su petición de información a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la paraestatal que administra el inmueble al mando del general Jens Pedro Lohmann Iturburu.

Sin mostrar evidencia, también respondió que el avalúo había sido preciso y detallado y que con éste se consideró que el almacén sí contaba con las condiciones para ser ocupada y se fijó el costo; sin embargo, la respuesta no convenció al ciudadano que hizo la solicitud y consideró que el Indaabin, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le estaba ocultando información, por lo que presentó un recurso de revisión ante el INAI.

El Indaabin dijo al INAI que no contaba con la información solicitada por el particular y reiteró que se dirigiera la solicitud a Birmex, asimismo la turnó a la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, pero la comisionada Julieta del Río Venegas explicó ante el pleno que el órgano no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley de Transparencia, y ahora deberá presentar el expediente del avalúo para satisfacer la petición de información del particular.

No es la primera vez que el INAI pone el ojo en la Megafarmacia de AMLO

Apenas el 6 de marzo, el INAI pidió a la Secretaría de Salud (Ssa) federal buscar y dar a conocer los avances de los contratos que se han celebrado en 2024 para la compra de medicamentos, vacunas, lácteos, estupefacientes y psicotrópicos, debido a que el desabasto de estos insumos es un tema de máximo interés público, ya que los mexicanos deben saber en qué se ejercen los recursos destinados a este sector.

“Ante los constantes reclamos de la sociedad sobre el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos del país, transparentar las compras en el sector salud permitirá dar seguimiento a las iniciativas implementadas por el Gobierno federal, como la creación de la Megafarmacia del Bienestar que, para este año, adquirió mil 187 millones de piezas de medicamentos, según lo informado por su Director General”, precisó la comisionada Julieta del Río Venegas.

Esta instrucción derivó de la solicitud de información que hizo otro particular a la Ssa, la cual fue rechazada por la dependencia comandada por Jorge Alcocer Varela, por lo que presentó un recurso de revisión ante el INAI; finalmente, el instituto determinó que la Secretaría de Salud sí tenía competencia para dar dicha información y se le ordenó presentarla.

El 2023 fue el año del petróleo mexicano en Cuba

México se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo de la isla, al superar a Rusia.

El 2023 destacó como un año en el que los envíos de petróleo mexicano hacia Cuba se incrementaron de forma significativa, superando incluso a Rusia, según un análisis del think tank estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS).

A diferencia de otros años, en los que los envíos de crudo desde México hacia la isla eran esporádicos, en 2023, el país exportó el equivalente a 200 millones de dólares de petróleo hacia Cuba, según datos rescatados por el centro desde el sitio web del senador republicano Marco Rubio.

México se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo de la isla, al superar a Rusia. No obstante, el centro advierte una falta de transparencia por parte de Pemex al no dar a conocer los detalles de las transacciones de crudo entre Cuba y México.

"Esta falta de transparencia en torno a los tratos del país con Cuba puede indicar un intento de ocultar las violaciones de las sanciones estadounidenses", sugiere el CSIS en el análisis, firmado por Ryan C. Berg y Nathaniel Laske.

Sanciones. Además de la crisis energética que vive Cuba, la cual ha llevado a su población a sufrir la carencia de servicios y al régimen a incrementar los precios de la gasolina en hasta 500%, el CSIS señala la afinidad del presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobierno de la isla como una de las razones de los envíos de combustible que México ha realizado.

El centro enfatiza que las transferencias de petróleo desde México hacia Cuba podrían estar violando la política de sanciones establecidas por Estados Unidos en contra de la economía cubana.

Los autores del análisis lanzan la consideración de que como Pemex ha utilizado préstamos de EXIM, la agencia de créditos y exportaciones del gobierno estadounidense, es "imperativo que los Estados Unidos busquen mayor claridad de sus contrapartes mexicanas acerca de la naturaleza de las transferencias de petróleo entre México y Estados Unidos".

Pemex continuó con caída en las exportaciones de crudo durante febrero

Pemex reportó en febrero un volumen de 940,187 barriles diarios de exportación de crudo, mismo que fue 1.1% menor al del mes pasado, mientras ha caído 35.2% en comparación con el mismo periodo del 2018, el último de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó en febrero un volumen de 940,187 barriles diarios de exportación de crudo, mismo que fue 1.1% menor al del mes pasado, mientras ha caído 35.2% en comparación con el mismo periodo del 2018, el último de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

A la vez, este rubro tuvo una reducción anual de 0.9% en un año y, según las Estadísticas de la Base de Datos de Pemex es menor al que se reportó hace una década.

Los ingresos obtenidos por estas exportaciones fueron a su vez de 1.941 millones de dólares, con una caída mensual de 4.1%, aunque en un año aumentó aumentaron 9 por ciento. Por las diferencias de precios internacionales del crudo, se observó una reducción de 15.5% en comparación con el mismo periodo del 2018, mientras que en una década la reducción es de 42 por ciento.

La paridad entre el peso y el dólar ha resultado positiva para que no afecte tanto la caída en estas exportaciones al erario, porque con un volumen de 612,471 barriles diarios de crudo vendidos a Estados Unidos, se observó un incremento mensual de 22% en este renglón, que en un año aumentó 5.8%, pero en comparación con el mismo periodo del 2018, la reducción es de 19% y en una década es 35% menor, según cifras de Pemex.

Con ello el valor de estos envíos en el mes de febrero de este año fue de 1,267 millones de dólares, con un aumento mensual de 18%, mientras que en un año creció 5.1 por ciento.

En comparación con el valor de las exportaciones de crudo a Estados Unidos reportadas en febrero de 2018, se observa un incremento de 5%, aunque en una década es menor en 47.5 por ciento.

Hace una semana, el centro de investigación de la sociedad civil, México Evalúa, advirtió que la caída en los ingresos petroleros resultará en un boquete cuya gravedad para las finanzas públicas parece pasar inadvertida.

“No existe un plan para sustituir la caída de los ingresos petroleros. En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se acumula una caída de 14.5% (183,000 millones de pesos) de los ingresos petroleros, que se suma a la disminución de 44.4% (1 billón) registrada durante el sexenio de Peña Nieto”, expuso el organismo en su reporte.

“De esta forma, las finanzas públicas se han ‘despetrolizado’ aceleradamente: al cierre del sexenio del ex presidente Vicente Fox el 40% de los ingresos provenían del petróleo; al término de la gestión del presidente Felipe Calderón la proporción era de 39%, y con Peña Nieto de 19%. En 2023 los petroleros aportaron sólo el 15% del total de ingresos”, señaló.

Sumado a la reducción del volumen de exportación de crudo, también se han bajado por decreto los impuestos que se obtienen por éstos; reducción de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) que el gobierno está obligado a cobrar a Petróleos Mexicanos también ha contribuido a debilitar los ingresos petroleros que financian el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El Gobierno federal ha postergado también el pago de este derecho a través de resoluciones misceláneas.

Estas decisiones se tomaron de manera discrecional sin consultar al Congreso o aplicar mecanismos para subsanar los menores ingresos a repartir entre las entidades federativas”, explicaron.

Tan sólo por transferencias financieras, Pemex ha recibido, entre enero de 2019 y septiembre de 2023, 993,000 millones de pesos, y por la reducción del DUC, 457,000 millones de pesos.

Y según México Evalúa, pese a este esfuerzo fiscal de parte del gobierno, la empresa no ha mejorado su situación patrimonial: durante el sexenio del presidente Peña Nieto por cada peso de activos, la empresa tenía pasivos de un peso con 50 centavos. Con Andrés Manuel López Obrador, al cierre de 2022, por cada peso de activos se cuenta con pasivos de dos pesos y al tercer trimestre de 2023 por cada peso de activo había pasivos de 1 peso con 70 centavos.

Detectan anomalías en la Lista Nominal de Electores

Las observaciones fueron presentadas en su mayoría por el PRI (9 millones de casos). En tanto que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron otros 4.4 millones de casos anómalos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que los partidos políticos han detectado 13.4 millones de registros irregulares en la Lista Nominal de Electores, los cuales incluyen personas fallecidas, o registros duplicados.

Durante una reunión Ordinaria del Grupo de Trabajo Procesos Tecnológicos del INE, se indicó que derivado de los informes de observaciones recibidas sobre la Lista Nominal de Electores para Revisión por parte de los partidos políticos, estos detectaron principalmente unos 12.4 millones de registros con domicilios irregulares.

Asimismo, los partidos también reportaron a la Comisión Nacional de Vigilancia del INE unos 558,000 casos de registros duplicados; 3,918 personas fallecidas; 1,721 personas con registros suspendidos y 385,700 registros extemporáneos.

Sobre estas irregularidades, el grupo de trabajo del INE señaló que ha implementado un proceso de revisión tanto en gabinete como en campo. Mientras que en el caso específico de las personas fallecidas, se abrió la posibilidad de realizar visitas de campo o verificar los datos en el Registro Civil para confirmar el estado de las personas mencionadas.

Cabe señalar que estas observaciones fueron presentadas en su mayoría por el PRI (9 millones de casos). En tanto que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron otros 4.4 millones de casos anómalos.

No obstante, ni Morena, ni sus aliados (PT y PVEM) presentaron algún reporte sobre irregularidades en la Lista Nominal de Electores.

Percepción ciudadana

Por su parte, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, presentó la metodología para el monitoreo de los medios de comunicación y la red social X con la que se busca identificar posibles vulneraciones a los derechos político-electorales de los Grupos en Situación de Discriminación, así como para identificar la percepción de la ciudadanía sobre el tema.

La presidenta de dicha Comisión, Rita Bell López, expuso que la difusión de este tipo de materiales permite que la ciudadanía, en este proceso electoral, se pueda apropiar de éstos para generar y dar seguimiento a las propuestas dirigidas a esta población.

La metodología busca analizar con enfoque interseccional la participación política de los Grupos en Situación de Discriminación y las juventudes, a través de la cobertura de los medios de comunicación y la conversación pública en X, en el marco de los Procesos Electorales Federales y Locales 2023-2024 desde su inicio, el 7 de septiembre de 2023, hasta el primer mes de las campañas electorales, que concluye el 31 de marzo.

INE responde a AMLO y descarta "golpe de Estado"

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y negó que se esté gestando un golpe de Estado técnico contra la administración federal durante las presentes elecciones.

Durante un encuentro con la prensa, previo al inicio de la sesión del jueves 28 de marzo, la jurista sentenció que es imposible que desde la autoridad electoral se realice un procedimiento similar, por lo que indicó que todos los integrantes del instituto se encuentran trabajando en lo que a cada uno le toca durante la jornada electoral que se está viviendo en todo el país.

“Esperemos que eso sea imposible de realizar, nosotros estamos trabajando en lo que nos toca, no hay nada que se esté gestando en el INE en contra del proceso electoral, en nuestra materia, en nuestra atribución, en nuestra responsabilidad y así lo vamos a hacer”, refirió ante el cuestionamiento de la prensa.

Para no seguir fomentando este tipo de pensamientos o ideas en la ciudadanía, la presidenta del Consejo General pidió a los partidos políticos, dirigentes, equipos de campaña y funcionario que se comporten de acuerdo a sus cargos para que la democracia se fortalezca en el país.

“Creo que en este momento de campañas, todo tipo de declaraciones abonan o perjudican a las campañas electorales, yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, a la prudencia de los partidos políticos, de sus equipos de campaña”, continuó.

Finalmente destacó que será la prudencia el valor fundamental durante lo que resta del tiempo de campañas, así como el día de la jornada electoral, especialmente por el contexto de violencia que tiene el país, por lo que instó a los políticos a trabajar por consolidarse para ser buenas opciones para el electorado, quien, a final de cuentas, será el que tomé la última decisión.

AMLO prevé golpe de Estado técnico.

Las palabras de Taddei Zavala se dieron un día después de que el mandatario mexicano insistió en que se podría estar fabricado un golpe de Estado técnico, es decir, prevé que la oposición trabaje para que se anulen las elecciones federales y adelantó que se podrían “soltar muchos tigres”.

“No se podría anular una elección porque no hay ningún motivo, pero además, imagínense, toco madera, pues sólo que la irracionalidad lo llevará (a) una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre, muchos tigres”, refirió en la conferencia matutina del miércoles 27 de marzo.

Y es que el mandatario argumento que “el bloque conservador” buscaría que México volviera a las ideas neoliberales del pasado; no obstante, confió en que la ciudadanía votará libremente el próximo domingo 2 de junio.

“Hay un sector, sobre todo, los muy conservadores, fanáticos, que están molestos y los intelectuales orgánicos y medios de información de manipulación y algunos sectores también, como ha sido siempre en la historia de México, de clases medias conservadoras, pero así es la democracia, hay que garantizar la libertad de todos. No reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia”, continuó.

Consideraciones legales

La postura antijurídica, ilegal y delictiva de la Procuraduría General de la República durante los sexenios del neoliberalismo y la adoptada por la Fiscalía General de la Federación en este sexenio de la Cuarta Transformación de la Nación que se oponen a efectuar una investigación claramente progresista en contra de los eventos vinculados con la narco-delincuencia política, carecen de sustento al referir que ello se debe a una Razón de Estado derivado de la Seguridad Nacional.

En el punto opuesto, el cual sostiene de manera firme, enérgica y terminante, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la no realización de dicha averiguatoria, por supuestamente no encontrarse integrados los problemáticos delitos tipificados plenamente en el Código Penal Federal, además del grado de ineptitud, incapacidad, torpeza, impericia y complicidad que se asume por la actitud negativa y antijurídica de brindar impunidad al delincuente del poder en los hechos a los que se refiere la actividad delictiva concreta realizada por ese funcionario público que traicionó a México.

Respecto a ésta confronta de opiniones, el ateneo de estudios jurídicos penales precisa efectuar dos brevísimas puntualizaciones.

I.- Nuestro Código Penal Federal tipifica las conductas delictivas que en su articulado se citan, en ninguno de sus preceptos se alude que no son de aplicación al caso de la narco-política por cuanto excluyen el supuesto de que tales investigaciones puedan afectar la Seguridad Nacional, por ser esos eventos delictivos una “Razón de Estado”.

En el sentido expuesto en líneas que anteceden, la abogacía independiente de la República con la expresión de sus razonamientos jurídicos es contundente: En un México con un Estado Social, Democrático y de Derecho jamás puede o debe operar la delincuencia de sus funcionarios públicos con la complacencia de sus instituciones de procuración e impartición de justicia, esas entidades deben de actuar siempre con objetividad y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, por lo que es obligado encarcelar y sentenciar a los infractores del Código Penal (no con abrazos y besos) los cuales sean funcionarios públicos. En definitiva y siguiendo la opinión del Lic. Ricardo Franco Guzmán; “El Estado de Derecho tiene como finalidad esencial el poner un basta ya a los mal llamadas –inmunidades del poder político”.

Como consecuencia expresa el ateneo de estudios jurídicos criminales, opina que el no indagar a la narco-delincuencia política no supone vulnerar la Seguridad Nacional, ni mucho menos interferir en una Razón de Estado.

II.- No puede calificarse como secreto oficial la narco-política.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl Gálvez reacciona a colapso de techo en IMSS en Cancún por fuga de agua: "Este es el sistema como de Dinamarca"

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, criticó la promesa inconclusa del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un sistema de Salud comparable con el de Dinamarca.

La ex senadora de Acción Nacional también insinuó que esta es la calidad del servicio que busca dar seguimiento la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Este es el sistema de salud “como el de Dinamarca” con el que quiere continuar @Claudiashein”, escribió Gálvez Ruiz en su cuenta de X, antes Twitter.

A través de redes sociales, comenzó a circular un video del momento en que el techo en el área de urgencias del Hospital General Regional 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social colapsa por una acumulación de agua.

De acuerdo con primeros reportes de medios locales, el desplome parcial del techo en el área de urgencias se provocó presuntamente fuga de agua.

En el video se observa como personal de la clínica intentaron evitar que el agua filtrada provocara encharcamientos, colocaron botes de basura y otros contenedores que no fueron suficientes, pues el agua que se acumuló en el techo provocó que cayeran los plafones.

Después de que cayera el agua acumulada en el techo, algunos trabajadores del sector salud comenzaron a desalojar el área, pues al fondo de donde ocurrieron los hechos había un par de derechohabientes en camilla.

Confirman fuga y colapso de agua.

A través de redes sociales, en la cuenta oficial de IMSS Quintana Roo, el doctor Gustavo Prieto Torres, jefe de Prestaciones Médicas IMSS Quintana Roo, confirmó lo ocurrido.

Explicó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20 horas, y lo que ocasionó el colapso parcial del techo fue una fuga de agua potable de una tubería de tococirugía de la sala de espera, ello provocó la filtración al área de observación regular.

Fue el personal de conservación el que arribó hasta el área para contener la acción de la tubería que se había dañado. Los pacientes fueron reubicados en otros espacios del hospital para continuar con su atención, dijo Prieto Torres.

Internautas recuerdan promesa de AMLO en sector Salud.

Tras la popularización del video donde se observa cómo se desploman algunos plafones del techo en el Hospital General Regional 17, algunos internautas recordaron la promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al sector Salud, pues después de tomar protesta propuso que el sistema de Salud en México sería comparable al de Dinamarca.

Constantemente el mandatario federal ha actualizado el plazo de la fecha en que se podría cumplir su promesa, sin embargo, investigaciones periodísticas han evidenciado el retroceso en la calidad del servicio y su alcance.

“¡Servicios médicos como en Dinamarca! Chequen nada más el área de urgencias en el Hospital General Regional 17 del IMSS en Cancún, en la colonia Región 509″; “Colapso en hospital del IMSS en Cancún: Falta de inversión evidente, mientras los fondos se desvían al Tren Maya; la realidad dista de la idealización de políticas públicas al estilo de Dinamarca”; “Casi como los de Dinamarca”; “¡Como en Dinamarca! Se cae el plafón en una sala del IMSS de Región 509, en Cancún, Quintana Roo”, fueron algunas de las críticas que se publicaron en X.

Mexicana de Aviación, en problemas: SAT Aero Holdings demanda a aerolínea de AMLO por 838 millones de dólares

SAT Aero Holdings demandó a Mexicana de Aviación en reclamación de daños y perjuicios por más de 800 millones de dólares.

Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea estatal de México fue demandada por la empresa que el Gobierno contrató para gestionar el arrendamiento de aviones y contratar las tripulaciones, señalando que la falta de cooperación de la aerolínea ha dejado en peligro a toda la compañía.

SAT Aero Holdings, conocida anteriormente como Petrus Aero Holdings, presentó la demanda este miércoles 27 de marzo, en un tribunal federal de Nueva York, en reclamación de daños y perjuicios por el monto total de su contrato de 838.5 millones de dólares, más otros 2.4 millones en costos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en diciembre el inicio de operaciones de Mexicana, luego de comprar el nombre a la empresa que dejó de volar en 2010. El gobierno la ha comercializado como una nueva aerolínea de lista de bajos costos para competir con Volaris y Viva Aerobús. La aerolínea registró 160 vuelos en enero, según estadísticas gubernamentales.

AMLO dijo el año pasado que el gobierno buscaba arrendar inicialmente 10 aviones Boeing 737. Pero Mexicana ahora alquila al menos una parte de sus aviones a otro avión regional, TAR Aerolíneas.

En la denuncia, el SAT fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional para prestar servicios que incluían la adquisición de aeronaves y seguros, la contratación y formación de pilotos y tripulación y la organización del mantenimiento de las aeronaves. La empresa dijo que se entendía que compraría aviones para Mexicana, y que el gobierno asumiría en última instancia el costo.

Sin embargo, señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 millones de dólares en depósitos para que el SAT pudiera arrendar los dos primeros de los 10 aviones. La empresa afirma que “siguió adelante” y trató de “hacer todo lo posible para mantener la importante relación comercial a largo plazo”, mientras seguía negociando los contratos de arrendamiento.

“Desafortunadamente, después de que el SAT pasara meses negociando los documentos de financiación y arrendamiento pertinentes con el banco y los arrendadores potenciales, la aerolínea se negó a firmar los documentos con estas instituciones”, dijo la empresa en la demanda. “SAT se ha esforzado por trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional para resolver estos problemas. Sin embargo, en lugar de subsanar estos incumplimientos, Mexicana de Aviación ha intentado imponer sanciones económicas al SAT y responsabilizarla de la no entrega de ninguna de las aeronaves identificadas”, detalló.

La Secretaría de Defensa de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cara real de las próximas gobernanzas

Entre algunos hombres y mujeres con inclinación a la política y sin importar a qué partido pertenezcan o a qué ideología tiendan, existe un denominador común que es para ellos de difícil resistencia, ese calificativo es la proclividad a la corrupción. Ello denota su poca convicción y su nula valía y dignidad. Todo eso lo niegan para intentar persuadir a los votantes de su idoneidad para gobernar. En campañas electorales y con voz de impostura los vemos con las miradas dirigidas al infinito, ego prominente (igual que sus promesas), gesto engreído que conceden al pueblo la gracia y honor de su presencia para demostrar su buena templanza para obtener el voto. Corruptio optima pessima.

En estos tiempos electorales, todos los políticos coinciden en ser los mejores, los non plus ultra, mantienen sus cabezas inalterablemente erguidas, esto es un paradigma para poder ocultar su condición de corruptos. En sus y con sus arengas políticas son conocidos como “orgullo de los partidos que los postulan”. Siempre se hacen acompañar en esos mítines con sus acarreados y pagados, los cuales son llevados para aplaudir y gritar sin cesar los vivas por las ocurrencias que escuchan, aunque existan entre esos aplaudidores algunos pocos que no les haga gracia escuchar esas ingenuidades.

Algunas palabras y acciones de esas y esos figurines de la democracia tienden a pretender sobresalir en ese infinito mundo de promesas para esos millones de votantes en nuestro País. Sólo en México existen más políticos corruptos y enriquecidos que en otras Naciones.

La profesión de los políticos es refugio de muchos hombres y mujeres sin amor a México, todos pretenden gobernar para enriquecerse, ambicionan obtener el voto para sacar a relucir sus actividades de gestión o de tráfico de influencias con las que obtendrán impunidad. Dado el gran número de figurines que intentan llegar a gobernar por la ausencia de requisitos serios para encontrar a los idóneos para ello, México no se encuentra en aptitud de seleccionar a los mejores para que nos gobiernen, todos los que se postulan quieren tener acceso a los caudales económicos de nuestra Nación, es por ello que esa profesión constituye una gran salida para la mediocridad y para obtener riquezas mal habidas.

Pero la verdad –y hay que reconocerlo— es que en México a esos indignos políticos se les premia con la impunidad. Para muestra sólo basta un botón: el narco-político impune.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

¿Mexicanos beberemos agua reciclada? Experta de la UNAM lo explica

La crisis de agua que enfrenta México se debe la sobreexplotación de pozos, presas y represas, de forma particular el Valle de México donde el Sistema Cutzamala se encuentra en los niveles de su historia, y ante la dificultad de hallar nuevas fuentes de este recurso se debe dar mayor impulso al saneamiento como un asunto de gobernanza hídrica, es decir, reutilizar el agua.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Marisol Anglés Hernández, explicó durante la conferencia Retos de la gobernanza hídrica en México, que todas las ciudades y municipios deberían cumplir con la obligación de manejar y separar sus aguas residuales.

La separación de aguas grises de la potable en las nuevas construcciones tendría que ser una obligación de política pública, y que los municipios, alcaldías y entidades garanticen su tratamiento, señaló la investigadora.

Separar las aguas residuales ayudará a facilitar el saneamiento del agua potable para su aprovechamiento. Este reciclaje hídrico ayudará a reducir la presión sobre las fuentes naturales.

Anglés Hernández insistió que la preocupación por las fuentes de suministro se hará cada vez más intensa.

“Es necesario considerar todas las fases del ciclo del agua y los usos que le damos, así como generar una corresponsabilidad equivalente a la demanda hídrica, pero también de cómo las descargamos”.

A partir de la política pública se deben tomar decisiones trascendentes que realmente generen un cambio, pero también concebir alternativas, formas diferentes de hacer las cosas en la crisis hídrica, manifestó la investigadora de la UNAM.

La solución a la crisis hídrica en México requiere de la participación de distintas especialidades que incluye a sociólogos, antropólogos, economistas, arquitectos, médicos, ingenieros, etcétera; “todos tenemos algo que aportar”.

“Nos corresponde, a esta y a las futuras generaciones, empujar para impulsar una actitud y una política gubernamental distinta en torno al agua en nuestras ciudades, comunidades y localidades”, concluyó.

Reconoció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza un ejercicio de diagnóstico, pero la disponibilidad a la que hace referencia solo es una estimación, porque falta más estudio real en la materia.

La especialista Yosune Miquelajauregui Graf, del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (Lancis) de la UNAM, subrayó que la escasez de agua y su vulnerabilidad es un desafío que ha sido exacerbado por el cambio climático y una administración ineficaz de los recursos.

Miquelajauregui Graf enfatizó la importancia de una gestión hídrica más inclusiva y transparente para enfrentar uno de los problemas más complejos en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Según la experta, es primordial adoptar cambios de conciencia y actitud hacia el agua, promoviendo una participación activa de profesionales de diversas disciplinas para impulsar políticas gubernamentales eficaces.

Hizo hincapié en la necesidad de incorporar aspectos sociales en la gestión del agua y llamar a una mayor responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Además, criticó la actitud pasiva ante las políticas públicas ineficaces y destacó el monopolio en el control del recurso hídrico, instando a un mayor escrutinio público.

También presentó proyecciones para 2060, anticipando problemas severos con la reducción de fuentes de suministro y un aumento significativo en la temperatura superficial en la Ciudad de México. Destacó las potenciales consecuencias para diferentes alcaldías y municipios del Valle de México, incluyendo Tláhuac, Ecatepec, Texcoco, Zumpango, y Tepotzotlán.

Con estas proyecciones, la experta busca fomentar un diálogo para el desarrollo de estrategias integradas que aborden los desafíos de la gestión del agua, desde la perspectiva del cambio climático y la expansión urbana. La importancia de un enfoque multidisciplinario y la colaboración entre distintos sectores se presentó como fundamental para crear soluciones sostenibles y efectivas a la crisis hídrica.

