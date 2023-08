Tucsa busca prolongar servicio transporte en Playa del Carmen

La empresa Tucsa busca perpetuarse en Solidaridad y tramitó un amparo contra la Dirección de Transporte porque no le dio respuesta a una renovación de la concesión del servicio público urbano.

De acuerdo con Gustavo Selvas Bonifaz, director de Transporte de Solidaridad, la denominada sociedad mercantil Transportes Unidos del Carmen (Tucsa), que brinda el servicio urbano, solicitó de manera formal a la dependencia una renovación de la concesión.

No obstante, la respuesta fue que no existe tal contrato inicial para una renovación, ni siquiera los gobiernos anteriores emitieron convocatoria de licitación del servicio de transporte público.

Por lo tanto, no hay un acuerdo contractual con el particular. Ellos operan bajo una figura de acuerdo consensual, es decir, sin concesión formal por escrito bajo las reglas de la licitación pública.