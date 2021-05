Tulum está unido entorno a Andrés Manuel López Obrador: Marciano Dzul

En un ambiente de alegría, donde se cuidaron las medidas sanitarias, los habitantes de la colonia “Maya Pax” recibieron al candidato a la presidencia municipal de la alianza “Juntos Haremos Historia”, Marciano Dzul Caamal de quien escucharon sus propuestas.

En su mensaje, el candidato a la presidencia municipal, Marciano Dzul Caamal explicó que sólo les pide su voto de confianza para asumir el compromiso de que el bienestar y esperanza sean parte de la vida de los tulumnenses, escuchó el sentir y necesidades de las amas de casa y familias para que en el próximo gobierno sean resueltas con propuestas que entregó de mano a mano.

Marciano Dzul Caamal dijo que su proyecto es del pueblo, entre tu y yo, entre ustedes y nosotros rescataremos Tulum con el equipo que le respalda harán posible que la transformación aterrice en Tulum.

Mencionó que esto no se trata de una simple elección, sino se trata de la nueva realidad de Tulum, de las generaciones venideras, pues significa no más corrupción, no más inseguridad, no más malos tratos hacia los ciudadanos y no más de lo mismo, que el gobierno sea del pueblo, que sean los tulumnenses que gobiernen a los tulumnenses.

“Vamos este 6 de junio a depositar el voto de confianza para que exista un Tulum mejor y que la esperanza sea de ustedes”, invitó Marciano Dzul Caamal a los habitantes de la colonia Maya Pax y a todos los residentes del municipio.

Ahí, David “Fili” Tah Balam, candidato a regidor explicó que este próximo 6 de junio, Morena se alzará con el triunfo porque la gente ya decidió, pues tocan puerta por puerta, proponen no solo con mentiras, sino con hechos y compromisos “porque Marciano es una persona de palabra, porque cumple; hay que romper con la difamación, los chismes y las calumnias, esta unidad va muy fuerte”, enfatizó ante vecinos de la colonia.

Agregó que este proyecto es por la Cuarta Transformación porque hay un líder que nos guía, solicitó que la militancia siga unida porque solamente así lograrán el triunfo.

Por su parte, el coordinador de la campaña, Jorge Portilla Mánica se dijo privilegiado de caminar a lado de Marciano Dzul Caamal, “Fili” Tah Balam, Fany Gallegos, Teté Arana, Anahí Mendoza y de todos los que forman parte de la panilla.

“Ha surtido efecto ese polvo pica-pica que tiramos, porque hoy en día les está picando muchos a los amigos que nos quieren dividir, lo único que les digo es que hoy más que nunca estamos unidos y el 6 de junio vamos a ganar con la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, mi respaldo total a nuestro candidato Marciano Dzul Caamal y a todo su cabildo, este no es un proyecto personal, es un proyecto del pueblo y después d3el 6 de junio el pueblo sentirá el cambio”, expresó Portilla Mánica.