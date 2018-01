Aumentan los sitios de taxi en colonias populares

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- El sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe, instaló al menos una decena de sitios de taxi en varias colonias populares, con ello aumenta el servicio en este parte de la ciudad y se suman a la oferta a través de radio, sistema en el cual participan unas 70 unidades, señaló el dirigente de ese organismo, Irán Zapata Hipólito.

Colonias como Las Palmas, TumbenKa, Villas del Sol, Xulka, entre otras cuentan ya con sitios de taxi para facilitar el transporte a los estudiantes y trabajadores, agregó.

Es parte de las propuestas para cubrir la mayor área de trabajo posible y que se ha ven ida dando de acuerdo con el crecimiento poblacional que aunque no es tan evidente, existe, indicó. “No sabemos cómo viene la ley de movilidad por lo que es necesario avanzar en una mayor cobertura de la ciudad para prestar el servicio que la población demanda”.

Y no solo se trata de la cobertura de la ciudad, sino que también es no descuidar el sector turismo los hoteles tanto dentro de la ciudad, como la costa y la Riviera Maya donde no se puede desatender el servicio, expuso. Por el momento lo sitios no cuentan con los señalamiento que indiquen la ubicación, pero se pretende que haya un delegado en cada lugar para que organice a las unidades que se asignan a cada uno de los paraderos.

El sindicato trabajó el año pasado en una aplicación para que el usuario tenga en el celular y a cualquier hora una unidad disponible, y es parte de la modernización, acorde a los tiempos, dijo.

Además de la comunicación vía radio y ahora se suman los sitios en las colonias populares, agregó, a fin de que el usuario tenga la transportación disponible en cualquier momento. Son más de mil unidades de alquiler para que la población no tenga queja por la falta del servicio, insistió.

Por el momento se mantienen los precios del servicio en las tarifas de hace tres años cuando plantearon un aumento y que al a fecha no se les permitido. Hay aumento en combustibles, refacciones y demás insumos, y a pesar de ello continúan con los mismos precios.