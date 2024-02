‘Pedían ayuda, pero no podía hacer nada’: turista argentino relata cómo vivió el accidente

“Escuché que pedían ayuda, pero no podía hacer nada”, contó Yamil Lucas Figallo, turista argentino que sobrevivió al accidente ocurrido el pasado 18 de febrero en la carretera Tulum – Playa del Carmen; en el que murieron cinco de sus compatriotas y un ciudadano mexicano.

El tráfico percance carretero ocurrió alrededor de las 13 horas del domingo, cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra una van de transporte privado cerca del hotel Palladium, antes de llegar a Puerto Aventuras, en la Riviera Maya.

Luca Figallo, de 30 años edad, nacido en Mar del Plata el 28 de octubre de 1993; dio su versión de los hechos a los agentes de la policía que lo entrevistaron en el Hospital La Joya, en Playa del Carmen, donde fue llevado por una ambulancia desde el lugar de los hechos.

Yamil Lucas Figallo contó a la policía que previo al día de los hechos, no tenía mayor relación con sus compatriotas involucrados en el accidente, porque se conocieron en una fiesta y debido a que son paisanos, acordaron a través de varias llamadas realizar un viaje conjunto a Tulum el domingo de los hechos.

Ese día se vieron en la calle 30 con avenida 10, de Playa del Carmen, para abordar un el vehículo gris Ertiga que conducía Maximiliano Nicolás Laviano.

Sin embargo, debido al mal clima de ese día dijo que decidieron regresar a Playa del Carmen, siempre con Maximiano al volante:

Sin precisar si perdió el sentido, dijo que después de un rato escuchó la llegada de las ambulancias:

“… pero no me podía mover; vi que la persona que venía manejando estaba en la parte de atrás en diagonal, que se estaba quejando.

También escuché los gritos de una chica que estaba gritando y no podía girarme, me quite el cinturón de seguridad pero no podía hacer nada.