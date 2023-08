Turismo en crisis: piden mayor promoción para recuperar visitantes

Para evitar una caída más drástica en el turismo, proveniente de mercados estratégicos extranjeros como el estadounidense, sobre todo en el periodo de otoño, el sector turístico urgió mayor promoción internacional, ya que los estragos de no tener suficiente, ha dejado alrededor de 300 millones de dólares en pérdidas en los últimos meses.

Cristina Alcayaga, integrante del Consejo Nacional Empresarial Turístico, detalló que la Secretaría de Turismo Federal (Sectur) necesita aumentar la presencia en el extranjero para así atraer a los visitantes y que no elijan destinos competidores: