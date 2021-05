Turismo: Sancionarán a pasajeros que no usen cubrebocas en aviones

Por HOPE YEN

WASHINGTON.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, instó el domingo a los viajeros a respetar al personal de aerolíneas que hacen cumplir las órdenes federales sobre el uso de mascarillas en los aviones debido al coronavirus.

El funcionario prometió además una estricta aplicación de la ley federal, incluyendo fuertes multas, contra dichos abusos en momentos que algunos pasajeros se comportan cada vez más rebeldes.

"Las tripulaciones y otros trabajadores están haciendo su trabajo", dijo Buttigieg. "Ellos están siguiendo las regulaciones y están ahí para mantenernos a salvo... el maltrato es absolutamente inaceptable", agregó.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) anunciaron hace días que las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 pueden dejar de usar cubrebocas en lugares cerrados y abiertos.

Pero los reguladores mantuvieron la recomendación de usar mascarillas en sitios atestados, así como aviones, autobuses y trenes hasta el 13 de septiembre haciendo hincapié en que los viajeros deben respetarlo como una cuestión de seguridad y respeto a los trabajadores del transporte.

"Parte de esto tiene que ver con las condiciones únicas del espacio físico", dijo Buttigieg, explicando las precauciones adicionales de COVID-19 para espacios abarrotados. "Estas reglas siempre evolucionan con la ciencia", dijo.

La semana pasada, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció sanciones civiles de hasta 15.000 dólares contra cinco pasajeros por agredir y gritar a asistentes de vuelo.

Southwest Airlines también vetó la semana pasada a una mujer que golpeó a una azafata en un avión que viajó de Sacramento a San Diego, California. Vyvianna Quinonez, de 28 años, está acusada de agresión grave.

El fin de semana, tanto Southwest como American Airlines dijeron que retrasarían la reanudación de los servicios de bebidas alcohólicas debido a interrupciones de pasajeros.

La FAA informó que los reportes de pasajeros rebeldes han aumentado este año a medida que más viajeros regresan a los aviones. Según la agencia, desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo, hubo aproximadamente 2.500 reportes de pasajeros rebeldes, incluidos unos 1.900 que se negaron a usar cubrebocas.

Buttigieg habló en los programas "This Week" de ABC y "State of the Union" de CNN.