¡En un solo día! Grand Costa Maya recibió más de 10 mil turistas

La Gran Costa Maya demostró ayer el potencial turístico del sur de Quintana Roo al alcanzar los 10 mil cruceristas a bordo de cuatro hoteles flotantes, uno de éstos el Wonder of the Seas, con casi la mitad de la cifra total, el más grande del mundo.

Ayer, a partir de las 6:00 de la mañana, con el atraque del “Maravilla de los Mares” al puerto Costa Maya, comenzaron a fluir miles de viajeros Mahahual, que bajaban a disfrutar de las maravillas del complejo turístico, así como de la zona de playas de Mahahual y los atractivos arqueológicos cercanos como Chacchoben.

Durante la mañana de ayer, los visitantes extranjeros, motivados por el sol y las altas temperaturas, comenzaron a descender del barco más grande del mundo, para disfrutar primero de las bondades del Puerto Costa Maya.

Los turistas disfrutaron del show de los voladores de papantla, entre la brisa de Mahahual, surcando los aires del sur, lo que dejó perplejos a los turistas extranjeros; así como la adquisición de los productos de las tiendas que venden accesorios personales y típicos de la región, como platos, vasos, aretes, collares, ropa, calzado, joyas y demás.

Los turistas gastan un promedio de entre 35 y 76 dólares, de acuerdo con las cifras de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), lo que equivale a mil 520 pesos, lo que significa una gran derrama económica.

Según las estadísticas, ayer pudo generarse un promedio de 15 millones 200 mil pesos para todos los sectores productivos, de productos y servicios.

Ayer, por ejemplo, el Wonder of the Seas trajo a bordo a cuatro mil 391 pasajeros; el Norwegian Breakaway, dos mil 882; en tanto que el Carnival Pride, dos mil 306; el Scarlet Lady, 788.

Javier Pérez, gerente de Puerto Costa Maya, explicó que la reactivación económica de esta zona del sur de Quintana Roo va en aumento para todos los sectores mientras sigan llegando los cruceros y los turistas por la vía terrestre.

“Nos dan cerca de 10 mil personas, lo cual es bastante, impacta de manera positiva dentro de lo que es Mahahual y las comunidades aledañas, es un día de fiesta, está precisamente la llegada del Wonder of the Seas”, dijo el gerente del puerto.

Buena reactivación económica permitirá progreso para todos los sectores

Gerardo Pérez Zafra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mahahual, explicó que cuando los turistas que bajan del puerto Costa Maya, llegan a consumir los productos de los restaurantes de la zona de playas y eso también significa derrama económica para los servicios turísticos náuticos.

“Sin duda representa buenos números en esta reactivación económica, la llegada de mayor número de turistas de los cruceros es un beneficio para los restauranteros que están en la zona de playas, para todos y esperamos que siga esta tendencia positiva, porque sólo así seguiremos avanzando”, dijo el líder empresarial de Mahahual.

Por lo pronto, le apuestan a la excelencia de atención al cliente para que los visitantes al ser bien atendidos repitan la llegada, considerando que son los nacionales de llegada regular y por supuesto que los extranjeros se lleven un buen sabor de boca sobre este destino turístico, del municipio de Othón P. Blanco.