Turistas rusos permanecen varados en Puerto Aventuras

Dos rusos permanecen en las instalaciones del albergue migrante de Puerto Aventuras, llegaron en calidad de turistas, pero sufrieron el bloqueo de sus cuentas bancarias como consecuencia del conflicto bélico que mantiene su país de origen.

Estas personas, desde hace dos semanas, no cuentan con los medios para salir del país, por lo que la Oficina de Atención al Migrante les está brindando el apoyo.

Leticia Chaverri Pérez, titular de la dependencia, dio a conocer que suman un total de 30 personas de nacionalidad rusa que han apoyado de esta manera desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Ahorita sólo nos queda dos rusos, que no han encontrado la manera de salir, hasta que tengan un vuelo humanitario (...) estos llevan dos semanas, llegaron con sus recursos, son turistas, pero pues les bloquearon sus cuentas y ya no tienen cómo moverse y no hay vuelos, tendrán que buscar vuelos humanitarios”, dijo Chaverri Pérez.