Por pérdida de tiempo, turistas extranjeros no denuncian robos

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Turistas extranjeros no tienen interés en denunciar algún tipo de delito que hayan sufrido en la entidad, ante la autoridad correspondiente, por lo que no existe una cifra real de cuántos visitantes de otras nacionalidades son víctimas de la delincuencia.

Los motivos por los que toma esta decisión es la pérdida de tiempo al interponer una denuncia. Únicamente acuden por un acta de comparecencia para cobrar sus seguros de viajero.

Para conocer la cifra de turistas extranjeros que han resultado afectados por la delincuencia, se solicitó a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, estadísticas de denuncias realizadas por este segmento en cualquier punto de Quintana Roo de los años 2015, 2016 y 2017, y el desglose del tipo de delito denunciado y estatus del expediente.

En total, del 2015 al 2017 se tiene registro de 315 denuncias por parte de visitantes internacionales, por diferentes delitos, siendo el robo el de mayor frecuencia con 281 expedientes; de esta última cifra hay 19 en investigación inicial, 139 en trámite, 69 están en el archivo temporal, en 36 no se ejerció acción penal, y sólo 18 han sido concluidas.

Le siguen lesiones y fraude con 10 carpetas de investigación cada uno; y en menor cantidad se han reportado administración fraudulenta, abuso de confianza, despojo, daños, falsificación de documentos, usurpación de identidad, amenazas, y fraude procesal.

Aunado a que no existe un interés del extranjero por presentar una denuncia, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio puesto en marcha en el estado en abril de 2016, el registro que se lleva es por delito (la denuncia), no por nacionalidad.

Lo anterior queda corroborado en la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia de la dependencia, que señala que en lo que corresponde a la Zona Norte no contemplan en su formato el rubro “Turistas”, motivo por el cual no se cuenta con registro de denuncias realizadas. Varios cónsules coincidieron en señalar que el presentar una denuncia le genera pérdida de tiempo al turista, motivo por el cuál prefieren no hacerlo.

Sin embargo, dependiendo de la respuesta que tenga la aplicación para móviles Guest Assist, desarrollada por la Secretaría de Turismo (Sedetur) y lanzada recientemente, se podrá conocer cuántos viajeros solicitan algún tipo de ayuda.

Esta aplicación le permite a cualquier turista, en cualquier lugar del estado, que tenga cualquier situación, dirigirse a 11 dependencias; desde la pérdida de un documento, el contacto con el consulado e información sobre salud o una región de la entidad.