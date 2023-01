Uber no necesita concesión para operar en Q. Roo

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito aprobaron por unanimidad el amparo en revisión 334/2019 y declararon inconstitucional el artículo 149 de la Ley de Movilidad, que establece como servicio público al transporte gestionado a través de plataformas digitales.

De acuerdo con la ponencia del magistrado Jorge Mercado Mejía, esta modalidad no necesita concesión para operar ya que se trata de un servicio privado, por lo que no le aplican los artículos 149, 150 y hasta el 158, así como los relativos a esta modalidad en dicha ley.

El proyecto que iba a ser discutido en diciembre, fue avalado por los magistrados José Antonio Belda Rodríguez, Jorge Mercado Mejía y Leonel Jesús Hidalgo.

“Por todo lo anterior, es que asiste razón a la quejosa en que el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas es distinto al servicio de transporte público, de ahí que no puede ser regulado de la misma manera, en particular, que no es razonable exigir una concesión para prestar el servicio”, establecieron los magistrados del Tercer Tribunal.