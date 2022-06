Un funcionario de Protección Civil fue asesinado a tiros por sujetos armados a bordo de una camioneta en el fraccionamiento Galaxias II, en donde tras una persecución, al menos uno de los agresores habría sido detenido en la avenida Paseo del Mayab.

Eran cerca de las 12:00 horas cuando a través del número de emergencias 911 reportaron detonaciones de arma de fuego en contra de una unidad de Protección Civil en la calle Laguna Montebello, en el fraccionamiento antes mencionado.

Por esa razón, al sitio se trasladaron agentes de la Policía Solidaridad, cuyos uniformados encontraron a un hombre con heridas provocadas por los disparos al interior de un Nissan Tsuru, color blanco, por lo que solicitaron el arribo de una ambulancia.

Desafortunadamente al llegar la unidad médica, los paramédicos confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que se retiraron del área mientras los oficiales acordonaban la escena del crimen.

Minutos después, tras una presunta persecución de los agresores, policías municipales, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, detuvieron una camioneta blanca sobre la avenida Paseo del Mayab con avenida 38.

De acuerdo con información extraoficial, al menos una persona fue detenida y trasladada a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, más tarde sería puesta a disposición de personal de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones pertinentes.

En el lugar del homicidio, peritos criminalistas realizaron el levantamiento del cadáver del presunto funcionario de Protección Civil y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la necropsia de rigor.

La presidenta municipal de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, llegó a la escena del crimen y confirmó que la víctima fue identificada como Miguel Almeida, inspector de Protección Civil.

“Aquí me comentan que Miguel Almeida, en paz descanse, de manera traidora tal vez, no lo sé, las personas que cometieron ese acto, que repugno por supuesto, y que definitivamente no lo podemos dejar así, pido a las autoridades que investigan que esclarezcan los hechos” .