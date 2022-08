Un día para vivir cambió su vida

Ahora que está a punto de estrenar la segunda temporada de la serie Un día para vivir, María José Magán, su protagonista, reflexiona lo que le ha dejado cada una de las historias y asegura, en entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo, que en la actualidad ve con otros ojos la vida y la muerte y trata de estar más presente con sus seres amados.

“Estamos ya por estrenar nuestra segunda temporada, espero que a la gente le guste tanto como la primera porque esta viene recargada y con muchas mejores, esta segunda se filma en formato de cine, tiene más acción y muchas sorpresas”, expresó la actriz, quien ha reflexionado acerca de la vida, de la muerte y de los asuntos pendientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariajosemagan (@maryjmagan)

“La gente se siente identificada en cada uno de los capítulos y reflexiona acerca de los asuntos pendientes, no sabemos en qué momento ya no vamos a estar aquí y es una gran moraleja de Un día para vivir, que la gente reflexione y aproveche el día a día”.

Uno de los grandes retos que ha enfrentado María José Magán es la indiferencia que tiene que mostrar con sus compañeros de reparto, siendo ella la muerte, esa mujer que no tiene sentimientos.

“A veces me toca trabajar con actores con los que conecto muy rápido y son escenas muy conmovedoras y emocionales y no puedo conectar, a veces se me llenan los ojos de lágrimas o a bajar el ánimo, entonces tengo que concentrarme para desconcentrarme, algo que ha sido complicado pero que ya manejo un poco mejor”.

Un día para vivir, donde ella da vida a la muerte, le ha dejado grandes cambios en su vida. (Foto: Cortesía)

Otro de los retos importantes para la actriz es separarse de su hijo por estar entregada al cien en Un día para vivir.

“Es un proyecto muy hermoso que a pesar de los sacrificios de no estar con mi hijo, me ha dado satisfacción la reacción y el recibimiento de la gente que ve el programa, que reflexionen acerca de la vida como me ha pasado a mi, toda la vida le he tenido temor a perder un ser querido, ahora me ha hecho reflexionar acerca de la vida y de la muerte y no hay que perder el tiempo teniéndole miedo a la muerte”, expresó María José.

“Hay que aprovechar la vida, todos nos vamos a morir y le tenemos porque es algo desconocido pero tenemos que entender que es seguir el camino, no es un fin como tal. Un día para vivir me ha hecho disfrutar el aquí y el ahora, es un proyecto que ha cambiado mi vida en lo personal y en lo profesional también”.

En esta nueva temporada, María José Magán compartirá créditos con actores como Alejandra Lazcano, Pedro Sicard, Alejandro Suárez, María del Carmen Félix, entre otros, quienes son invitados especiales en esta nueva temporada que arranca el próximo lunes 22 de agosto por Azteca 7.