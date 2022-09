Lo más importante que debemos destacar de toda esta columna, es el cómo se ha visto que todas estas gentes, de este “Cártel político”, “La banda de Ali Babá”, cuando llegaron al poder juraron y prometieron, recordemos que lo más importante en la vida de un ser humano es cumplir con sus promesas, pero aquí lamentablemente nos damos cuenta que ninguno de ellos las ha cumplido, en ningún momento.

Juraron respetar la Constitución, respetar al Ejército, en fin, todo, todo, lo han destruido y lo han atacado, con ello solo se demuestra que son espíritus miserables que quieren imponer su sin razón en su surrealismo inexistente.

Y de la Constitución y las leyes del país, nadie se puede burlar, no son un hazmerreír de nadie y mucho menos de toda esta bola de seres no gratos, porque son seres despreciables que solo han demostrado la poca educación que recibieron de sus padres para que pudieran llegar a ser gentes responsables, esto es una realidad y no hay dos realidades.

Y el reloj sigue con su tic, tac, tic, tac,… y cada segundo que pasa es una oportunidad menos, se les está acabando el tiempo, es por ello que ahora están entrado en pánico el cual los lleva a destruir y violar todo el sentido de honorabilidad y de respeto a las promesas que hicieron, por lo tanto debemos declararlos personas no gratas.

Y toda la bola de debiluchos incautos que les creyeron y que los siguen alabando, serán señalados y marcados como “Los Caínes” de esta era.

No más Maduros, no más Chávez, no más Ches Guevaras, no más Ortegas, no más Evos, no merece el mundo más mie… Por lo pronto que se vayan al escusado ya que es el lugar a donde deben de pertenecer todas las gentes que no son deseadas, por su falta de capacidad y entendimiento con respecto a no saber respetar el derecho de los demás seres vivientes.

Es importante recordar que “el que la hace, la paga” y cada que pasa un segundo en el reloj, se les acaba la oportunidad de seguir siendo seres no gratos, en el espacio infinito, en donde se vive dentro de una perfecta armonía y con un futuro definido, basados en los poderes más fuertes que existen en el universo, la luz, el amor y la vida.

Enchila Lilly Téllez a morenistas

En el marco del debate de las reformas a la Guardia Nacional, la senadora del PAN, Lilly Téllez hizo enfurecer a los senadores de Morena, cuando en referencia a Andrés Manuel López Obrador dijo que “hoy palidecen las memorias de Luis XIV y sus afanes de grandeza y despotismo ante el mesías tropical, ni más ni menos, ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de Derecho”.

En respuesta, el morenista, Héctor Vasconcelos amenazó a la senadora Lilly Téllez con demandarla penalmente por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República”.

Video relacionado: “Puras mentiras”, Lilly Téllez a Adán Augusto López sobre el informe de AMLO

Pero la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, le recordó que ningún senador puede ser reconvenido y menos demandado por sus dichos en tribuna, incluso le dijo al senador Vasconcelos que el delito de calumnia ya están derogadas de la ley “son una vergüenza jurídica”, acusó.

Y en consecuencia el presidente de la Mesa Directiva del senado, Alejandro Armenta, aclaró que “la presidencia por ningún motivo prohíbe o desalienta la libertad de expresión y privilegiar el derecho constitucional que tienen ustedes que es inviolable”.

Y así entre gritos de ¡traidora! ¡Traidora!, la morenista, Lucía Meza, calificó de “vulgar usurpadora” a Lilly Téllez y le exigió renunciar a su cargo por dignidad y ser una “ingrata”; pero la panista le recordó que ella llegó por votación y no por la vía plurinominal.

Y ahora resulta que no existe la libertad de expresión ya que los senadores quieren demandar y acusar a la señora Téllez por externar su opinión, están fuera de su derecho ya que ella no ha cometido ningún delito y por ello no podemos permitir que amenacen tratando de desvirtuar la verdad.

Y de verdad que les deseamos de todo corazón, que pronto, pero muy pronto, se los lleve el diablo, tanto a ellos como al señor Trump y a toda la bola de seres, “bichos raros”, que solo son unos pobres desgraciados que nos dan lastima.

Honor a quien honor merece

La reina de Inglaterra está en la mente y en el corazón de todos los que amamos la libertad y la democracia, ya que siempre fue una líder de una trayectoria excelsa, con un principio y un fin lleno de éxitos, de triunfos y sobre todo porque siempre demostró ser una persona que respetó todos los protocolos de la monarquía.

Le deseamos que su viaje espiritual cósmico este lleno de hermosas y buenas vibras ya que su majestad siempre demostró ser una súper mega dama, que tuvo una gran responsabilidad y siempre cumplió su cometido, buscando siempre el bienestar del Reino Unido.

Vayan nuestros mejores deseos para que se reconcilien, ya que tuvieron la dicha y la oportunidad de contar con una guía increíblemente constructiva y positiva.

Deseamos que el arquitecto del universo la proteja para que siempre siga su espíritu brillando eternamente en el infinito.

Un sentido pésame a la familia real y un respetuoso adiós a una Gran Dama.

¡Ley de vergüenza!

Todos los togados miembros de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., y uno que otro político, saben que en la forma de legislar hay, además, siempre, un propósito de ocultación verdaderamente lamentable y en muchas ocasiones antidemocrático. Así por ejemplo, en temas tan importantes como la ley que fue impuesta y votada (a velocidad del sonido), recientemente en la Cámara de Diputados referente al control militar, administrativo y operativo sobre la Guardia Nacional, dada la iniciativa del Poder Ejecutivo de convertir a la policía en milicia.

Una de las exhibiciones de la ignorancia del poder, representada por Ignacio Mier, en su carácter de coordinador del grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador, como suya y tuvo el descaro de solicitar, porque ello así le convenía a la Cuarta Transformación de la República, la dispensa de trámite en comisiones. La propuesta del Primer Magistrado de la Nación, en tema tan importante, procedió a alterar y reformar diversas disposiciones de varias leyes, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

¡Ave María Purísima!

¡Dios nos agarre confesados!

Así de manera terminante y rotunda se avaló por doscientos sesenta y cinco votos de necedad e incapacidad la ley de referencia. En ella, como de puntillas y a escondidas, se reforman cuatro leyes para consolidar el poder que Andrés Manuel López Obrador le concede al soldado sobre el vigilante de la ley.

A la Abogacía Independiente de la República, le parece que estas disposiciones avergüenzan a México y los diputados quisieron disimularla. Pero ¿Cabe el disimulo legislativo? ¿Se puede sentir rubor de lo que se promulga? ¿Y qué ocurre con el pobre México?

Es tanta la ignorancia de ciertos políticos del poder que han aprobado algo eminentemente inconstitucional.

La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., les recuerda a esos políticos ineptos que la Carta Magna dice de manera muy clara y precisa en su arábigo 21 que: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Con esos votos de ignorancia ipso facto Andrés Manuel López Obrador se convierte de Primer Magistrado de la Nación en el magistrado de la toga verde olivo.

Para finalizar sólo cabe recordar al gran pensador de ayer, Tácito; quien de manera sublime expuso: “De la misma manera que agrada a los malos mandar sin límite ni tasa, así los buenos se enorgullecen de ver ejercitada con regla y medida la libertad”.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..

Carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Calderón (¿Verdad que sí?) Carlos Alazraki

Aceptar que se equivocó sobre la violencia, se requiere pantalones

Prólogo medio largo: Estimados Lectores: ¿Alguno de ustedes ha visto renunciar a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, Pablo Gómez, Rosario Piedra, Mario Delgado, La Padierna, Rocío Nahle, Manuel Bartlett, Epigmenio Ibarra, Lázaro Cárdenas, Yeidckol Polevnsky, Fernández Noroña, y toda la bola de hipócritas que están en la basura de la 4T?

¿Alguno de ustedes los ha visto desfilar hacía el Zócalo para protestarle al presidente por la militarización de nuestro país?

¿Alguno de los periodistas de La Jornada o de otro medio vendido al gobierno le ha preguntado a estas basuras por qué no se han ido de la 4T?

¿Alguno de ustedes ha visto renunciar en masa a los diputados y senadores de Morena por esta militarización?

¡¡Por supuesto que NO!! ¿Y saben por qué? Porque todas estas porquerías de personas son una bola de arribistas que lo único que persiguen es el poder y la lana. Todas estas porquerías de seres humanos hipócritas y mentirosos son los que todos los días tratan de tomarles el pelo y que al final de este sexenio, terminarán en la lista de los nuevos millonarios en México.

Ahí se los dejo. Nada más un consejo: Este grupo de Alí Baba y los 40 ladrones son las personas más deshonestas, transas, corruptas y ladronas de este sexenio.

Por favor: ¡¡Despierten!! Aún tenemos tiempo.

Estimado Presidente López Calderón: Como siempre, es un gran placer saludarlo. Y sobre todo agradecerle que, gracias a sus mañaneras, cada semana me da un tema para mi artículo en el mejor Diario de México. ¡Mil gracias!

El motivo de mi Carta Semanal, mi estimado Presidente López Calderón, es simplemente para expresarle mi opinión en relación a su iniciativa de ley para militarizar a nuestro país.

También es para felicitarlo por las transas que hizo la Cámara de diputados para que pase esta iniciativa para que usted no se enoje. Mire que desdoblar la Constitución para que esta iniciativa entre a fuerza, se requiere de muchos pantalones y de muchas ratas. Afortunadamente para usted, le sobraban las ratas entre Morena, PT y Verde.

También le tengo que confesar que usted me hizo llorar. Así es presidente López Calderón. Me hizo llorar por su intachable honestidad. ¡Qué bárbaro!

Mire que aceptar 4 años después que a los 6 meses de su gobierno se había equivocado en su diagnóstico sobre la violencia, se requiere de muchos pantalones.

Sobre todo 4 años después de que se dio cuenta.

¡Wowww! Presidente López Calderón ¡Qué valentía!

Sabe, mi estimado presidente, que en mi rancho hay un dicho fantástico que dice “Más vale tarde que nunca”. Y usted, mi estimado presidente, lo aceptó.

Ahora, las preguntas que vienen son las siguientes:

¿Vamos a seguir celebrando el 2 de octubre para seguir mentándole la madre a nuestras Fuerzas Armadas?

Aunque la Constitución diga que la policía debe ser manejada por un civil y como ya es nuestra costumbre ¿la vamos a mandar al diablo como lo hacemos con nuestras otras instituciones y la manejará un general del Ejército o de la Guardia Nacional?

Supongo que sí, ¿verdad?

Y, una vez después de haber militarizado a nuestro país, supongo que el narco gobernará todos nuestros estados, ¿verdad?

¿También va a correr a todos sus colaboradores traidores que están en contra de la militarización del país?

¡Perdón, presidente, por la pregunta! Se me olvidó que ya no hay enemigos.

Y, por último, presidente: ¿Ahora a quién le vamos a echar la culpa de nuestras desgracias?

Y una reflexión: No sé por qué me recuerda tanto al presidente Felipe Calderón.

Pero con la gran diferencia que él ¡Sí sabía gobernar!

[email protected]

Razones para no votar a favor del dictamen de la Guardia Nacional

El gobierno abandonó a las policías municipales y estatales, por lo que es necesario fortalecerlos, además de cambiar la estrategia de abrazos. El pueblo de México necesita paz y seguridad. Por Kenia López Rabadán

Existen muchas razones por las cuales no votar a favor del dictamen, sin embargo, Morena y sus partidos aliados decidieron aprobar, sin moverle una coma, el documento enviado por la Cámara de Diputados.

Esta reforma es inconstitucional, ya que viola el artículo 21, el cual señala que la Guardia Nacional es un cuerpo civil. También, transgrede el artículo 129 toda vez que en tiempos de paz, las autoridades militares no pueden ejercer función alguna. Igualmente, vulnera el artículo quinto transitorio de la reforma de 2019, que estableció que sería por 5 años la presencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. En síntesis, le quita el mando de la estrategia de seguridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También es inconvencional, ya que va contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en específico, de la sentencia en el caso Alvarado Espinoza contra México. La fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública sólo podrá ser de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada por autoridades civiles, subordinada a un mando civil y complementaria a las instituciones de seguridad civiles.

Hoy, las cifras revelan que la estrategia de seguridad de la 4T no está funcionando. Hay más de 127 mil personas asesinadas, más de 36 mil personas desaparecidas, más de 100 defensores de derechos humanos y más de 60 periodistas asesinados durante esta administración. Y lo más desafortunado, la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional no cuentan con los certificados únicos policiales, ni capacitación suficiente.

Es claro que Morena miente. Dijeron que no militarizarían al país y hoy lo están haciendo. El presidente López Obrador ha orillado a los integrantes del ejército mexicano a temas que no le son afines a su naturaleza, destruyendo la esencia de las fuerzas armadas.

Este gobierno abandonó a las policías municipales y estatales. El recurso federal, que se asignaba a las fuerzas locales de seguridad en materia de equipamiento, salarios y capacitación, ha disminuido de manera alarmante. En 2018, año en que entró Morena al gobierno, se habían asignado 14 mil millones de pesos para el fortalecimiento técnico y operativo de las corporaciones de seguridad en los estados, pero para el 2022, solo son 8 mil millones, un 42 por ciento menos. Es necesario que regrese el programa de fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg) y se especialice a las policías civiles.

Urge fortalecer a las policías civiles y urge cambiar la estrategia de abrazos. El pueblo de México necesita paz y seguridad.

Kenia López Rabadán es senadora por el PAN y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República.

México ha recibido más de 40 recomendaciones internacionales en contra de la militarización

Durante la noche del 9 de septiembre la minuta que reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública fue aprobada por el Senado de la República en lo particular con 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones, pasando así el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Diversas son las quejas que esta decisión ha causado tanto en la opinión pública como en el ámbito político. Sin embargo, esta resolución ha encendido las alarmas de organismos internacionales, para quienes este contexto resulta una continuidad en la militarización de la seguridad pública que tantas ocasiones han intentado frenar a través de recomendaciones.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., ha documentado alrededor de 30 años la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía de la que han gozado, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la persecución contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.

Estas son algunas de las 41 recomendaciones que se han hecho a lo largo de tres sexenios:

Durante la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006), el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, instó al Estado mexicano a limitar la intervención de las fuerzas armadas en las actividades de control migratorio:

“Capacitar a los elementos de la Policía Federal Preventiva involucrados en la labor de apoyo al INM (Instituto Nacional de Migración) en materia de gestión migratoria y derechos humanos y a limitar la intervención de otras fuerzas armadas o de seguridad pública en actividades de control migratorio”

En 2003, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano mantener separas las funciones de las policías preventivas y las que realizan las tareas de investigación de delitos, y excluir la procuración de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo propuso promover la sustitución progresiva, verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.

Para 2010, con la estrategia de militarización de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el Comité de Derechos Humanos instó a que la seguridad pública se mantuviera por fuerzas civiles y no militares. No atender esta recomendación resultó en una profunda crisis de violencia.

“El Estado parte, debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública sea mantenida, en la mayor medida posible, por fuerzas de seguridad civiles y no militares. También debe garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas sean debidamente investigadas y juzgadas por autoridades civiles”.

La llamada Guerra contra el Narcotráfico detonó las desapariciones forzadas. Por ello, el Grupo de Trabajo de la organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Desapariciones Forzadas instó a Felipe Calderón a retirar a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública.

“El Grupo de Trabajo recomienda considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y la aplicación de las ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

Debido a que Enrique Peña Nieto (2012-2018) continuó con la militarización de la seguridad pública, lo cual provocó que su sexenio estuviera caracterizado por graves violaciones de derechos humanos cometidos por grupos armados actuando en colusión con agentes del Estado.

El consejo de Derechos Humanos (MEPU), recomendó en 2013 adoptar y aplicar medidas apropiadas que permitieran un funcionamiento eficaz de las fuerzas de seguridad públicas con sujeción al control civil.

La 4T es una gran mentira y convierte en simios a los militantes: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, declaró que la 4T es una “gran mentira” y que Morena prácticamente se le ha “salido del corazón”.

En una entrevista para el medio La Lista, recordó que “después de un esfuerzo inmenso de años, sacrificios de todo, logramos el triunfo”, esto al hablar sobre las elecciones presidenciales de 2018 en donde resultó ganador Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que después de que le colocó la banda presidencial, nunca más le volvió a hablar ni él tampoco. “El ciudadano presidente es ingrato, es decir, no conoce la gratitud”, subrayó.

“Él va devorando todo lo que pasó, es decir, él se monta sobre las circunstancias para seguir adelante.”

Al ser cuestionado sobre la Cuarta Transformación, preguntó: “¿Qué es la Cuarta Transformación? ¿Quién la inventó? ¡Cuarta constitución!”.

Agregó que la 4T “es una porra, que como están dominados por dinero, los líderes se han vuelto serviles”.

“Es una cosa simiesca la 4T. 4T, 4T, 4T. Es parte de lo mismo. La gran mentira convierte en simios a los militantes, así es.”

Morena tiene la dirección más corrupta de América Latina con Mario Delgado: Muñoz Ledo

Muñoz Ledo aseguró que luego de que AMLO ganó la Presidencia, él se lanzó para ser dirigente nacional de Morena, sin embargo, dijo, las elecciones se corrompieron y se “voltearon los resultados”.

“El dinero mal habido, el dinero ilícito, muy probablemente el dinero que viene del narco, que ese es el problema, se usó masivamente para que yo fuese derrotado en las elecciones”, sentenció.

Además, resaltó que AMLO “eligió que el partido Morena tuviera la dirección más corrupta de América Latina, el señor Mario Delgado, no quiero meterme con individuos que ya resultan grotescos”.

No existe un partido que pueda ser contrapeso: Porfirio

Porfirio Muñoz Ledo enfatizó que “la política, por desgracia, son partidos políticos, no presenta un bloque suficientemente claro de ideas que puedan contrapesar, equilibrar lo que está pasando.

“Todos esos partidos pertenecen a un mismo sistema, es el sistema el que no da de sí ya.”

Asimismo reconoció que él no pertenece a ningún partido político. “No estoy comprometido con ningún partido, estoy comprometido con mis ideas, trabajo mañana, tarde y noche”, señaló.

“Se me ha salido del corazón Morena. El caso de Morena es un caso que va a terminar en derecho penal. Hay faltas muy graves de utilización de fondos de origen desconocido, sospechoso, en la política del país, es otro caso, no hay ningún partido político en América Latina que tenga una dirigencia más corrupta que Morena… No se vayan a acabar el país”, finalizó Muñoz Ledo.

En esta entrevista Muñoz Ledo deja muy claro que Morena y la cuarta transformación no son más que una mega mentira, derivada de la actitud despreciable de un oligarca.

Estas opiniones nos abren los ojos en el sentido de que siempre la verdad, la honestidad y los hechos son los que nos permitirán juzgar a estos “bichos raros”.

Delitos, violaciones y más de quien está por ahora en el poder (Cuarta y última parte)

Las violaciones a la Constitución mexicana se han vuelto asunto común que lo mismo las realiza el Presidente de México, que algunos gobernadores y legisladores sobre todo y especialmente emanados de MORENA.

El hombre que juró “Cumplir y hacer cumplir la Constitución”, Andrés Manuel López Obrador ha violado la Constitución y las leyes en más de 20 ocasiones, pero como MORENA tiene mayoría en ambas cámaras federales no pasa nada y mientras otro de los poderes, el Judicial, también ha hecho mutis y se mantiene sólo como observador.

Empecemos por la última: El presidente a sabiendas que el artículo 21 de la Constitución señala claramente que la Guardia Nacional debe tener un mando civil, hoy a entregado todos los mandos al ejército, con lo que prácticamente y de facto ha militarizado la Seguridad Pública del país.

Cabe recordar que en marzo de 2019 se hizo a la Carta Magna una modificación para crear la Guardia Nacional y ahí el Presidente, los legisladores de MORENA, los dirigentes de MORENA y todos defendieron el párrafo donde se establecía que los mandos de la Guardia Nacional serían civiles.

Hoy 2 años después va por la militarización de la Seguridad Pública.

Pero lo más grave, en este momento, es que debería hacer primero una modificación a la Constitución para poder pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero como sabe que no tiene la mayoría en el Congreso se irá por un decretazo y en el cinismo de su acción dice que sea la Suprema Corte quien defina si hay inconstitucionalidad, cuando ese proceso puede llevarse 2 años y es cuándo terminará su mandato.

Nunca, escúchelo, nunca había existido un Presidente que violara continuamente la Constitución y los mexicanos no deberíamos permitir que un solo hombre haga papilla los mandatos legales.

Esta es parte de la lista de las violaciones que ha cometido López Obrador a la Constitución:

AMLOles ordenó a los diputados frenar el proceso de selección de 4 consejeros del INE, cuando son atribuciones del poder legislativo

El haber entregado la administración de Puertos y Aduanas al Ejército y la Marino, cuando deben hacerlo autoridades civiles.

López Obradorfue vocero del Poder Judicial, Fiscal General y Ministerio Público al entrometerse en las investigaciones del Caso Lozoya, cuando corresponde a otro poder, no al ejecutivo.

La liberación de “El Chapito” en Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, fue otra violación a las leyes que cometió el Presidente.

La negativa a actuar aplicando la Ley contra los grupos de la delincuencia organizada es otra de las graves violaciones a la carta Magna, porque es su obligación brindar seguridad a los ciudadanos, no a los criminales.

Un caso más ha sido el manejo de la Pandemia y la falta de medicamentos y atención a los mexicanos para garantizarles la salud. Son situaciones de emergencia sanitaria.

El año antepasado el Presidente instruyo a Hacienda a hacer un descuento, “un Moche”, diríamos, lo que es ilegal e inconstitucional; como también bajarles los sueldos a los trabajadores del gobierno.

Existen otras muchas acciones que ha realizado el ejecutivo federal que sobre pasan sus funciones, porque recordemos que los funcionarios públicos deben atenerse a lo que marcan las leyes, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido en las leyes.

Hoy por hoy el Presidente es visto en México y en el extranjero como un sujeto caprichoso y que su palabra es la ley, por eso impone sus proyectos y sus ideas como fue lo del aeropuerto de Texcoco y su cancelación; la construcción del AIFA; la edificación de la Refinería de 3 Bocas, que se inauguró y empezará a producir gasolinas hasta después del 2024; el construir el Tren Maya en medio de la destrucción de la selva y las graves afectaciones al medio ambiente.

Pero para López Obrador queda muy claro y así lo ha manifestado siempre: “Si no estás conmigo, estás contra mí” o lo que es lo mismo, “si no haces lo que ordeno serás mi enemigo, serás mi adversario”.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]