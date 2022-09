Un “misterio”, costo del informe de gobierno de la alcaldesa de Chetumal.

Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco se negó a informar lo que le costará a las arcas municipales la ceremonia de entrega de su primer informe de gobierno municipal.

La alcaldesa solamente se limitó a señalar que todavía no pagan, porque están a la espera de colaboraciones y descuentos que los proveedores pueden ofrecer para la realización de su primer informe de gobierno.

Los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco designaron como recinto oficial el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, para la celebración de la Sexta Sesión Pública y Solemne con motivo de la entrega del primer informe de gobierno municipal, el próximo miércoles 14 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde.

“Estamos esperando que nos hagan un descuento, estamos tocando puertas para ver qué tanto es lo que nos pueden dar, toda vez que hemos recibido mucha colaboración. Esperamos que esta vez no sea la excepción y quieran colaborar con un buen descuento”.

Indicó que no se va a gastar lo que no podrán pagar y se utilizará un presupuesto que no cause desajuste en los planes de inversión programados en la capital del estado.

Martínez Hernández dijo que se prevé asistan aproximadamente mil personas al Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal, entre autoridades, invitados especiales y ciudadanía.

Añadió que continúan las reuniones con los directores de las diversas áreas municipales en las que se revisa minuciosamente la documentación, para determinar qué vale la pena informar y sea de interés para la ciudadanía.

“El informe lo queremos hacer con el pueblo, con la gente; los anteriores fueron en lugares muy pequeños y ahora se decidió hacerlo en el Centro de Convenciones. Vamos a dar a conocer números telefónicos para que reserven su lugar”.

Agregó que el objetivo es informar a quienes deben hacerlo, a la ciudadanía y serán bienvenidos todos los que deseen estar presentes en el primer informe de gobierno municipal.