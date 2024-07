Un pequeño gran postre

"Siempre hay por quien vivir, a quien amar, por qué luchar. Al final las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán; la vida sigue igual”, Julio Iglesias.

A un año de la partida de mi viejito, con todo lo que implica la ausencia, el vacío que dejó, los sueños truncados y como poco a poco uno va recobrando la vida, para regresar a ella. Porque la vida continua, y no podemos atorarnos en el pasado.

Celebrando el día de los abuelos, por primera vez como abuela; hoy me alegra el alma mi nieta. Siendo que ser abuelos era una gran ilusión que ambos teníamos. Y por fin a finales del año pasado se hizo realidad. No lo disfruta presencialmente mi viejito, pero si desde donde está, la goza todo el tiempo.

A mi nieta la lleno de besos, a lo mejor a mis hijos no tenía el tiempo de darles tantos besos. Y ella me responde con sonrisas, con caricias, jugamos juntas, nos reímos, y le doy de comer, la disfruto viéndola jugar.

Mi nieta irrumpió en mi vida, no me pidió permiso para quererla, solo me ama y yo la quiero.

Es una gran emoción el conectar con mi nieta de apenas 8 meses, y me doy cuenta que es un amor totalmente incondicional, un amor muy puro, en la relación abuela–nieta, ninguna espera nada, no hay compromiso; simplemente hay amor.

Para vivir esta gran experiencia, que muchos llaman el postre que me da la vida, después de todo lo trabajado por tantos años.

Siempre he leído que los nietos ganan teniendo a los abuelos cerca, por la gran riqueza emocional que reciben, el cariño incondicional que ofrecen. Pero también los abuelos se enriquecen con el cariño de los nietos.

La vida me regala la gran experiencia de ser abuela, convivir con nieta, el tiempo que pueda es una gran oportunidad, es una gran bendición que Dios me da en este momento de mi vida. El estar con ella ha sido una de las máximas felicidades que he tenido en mi vida.