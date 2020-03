Congreso de Q. Roo defenderá legalmente a quienes participen en #UnDíaSinMujeres

Chetumal.- Integrantes del Congreso local atenderán todos los casos de mujeres de la iniciativa pública y privada que sean obligadas a laborar el 9 de marzo día del Paro Nacional, para iniciar procesos de defensa.

Atenea Gómez Ricalde, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, confirmó que su oficina servirá de módulo para recibir todos los casos en que no se haya respetado este día a las trabajadoras.

La legisladora local comentó que los trabajos de apoyo a las mujeres consistirá en la asesoría y acompañamiento del procedimiento administrativo que pueden iniciar en contra de los patrones que hayan negado el permiso a las mujeres.

“Por supuesto que hay miedo, si alguna llegase a tener una consecuencia por no asistir a su trabajo el día 9, que me busquen para defenderlas en caso de que algún jefe o patrón no les quiera respetar sus derechos y tuvieran alguna sanción por faltar”, dijo Atenea Gómez Ricalde.