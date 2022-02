Universidad del Caribe aplica nuevas tecnologías para el regreso a clases

Debido a la limitación del aforo en las escuelas, instituciones como la Universidad del Caribe implementan nuevas tecnologías para el regreso a clases, que incluye un sistema de cámaras.

A través de estos dispositivos, los alumnos pueden participar de modalidades híbridas, es decir, mientras un grupo reducido se encuentra en el salón con el docente, este a su vez transmite la clase para quienes continúan a distancia o que ese día no les toca acudir a la universidad.

De acuerdo con la casa de estudios, se tiene planteado que en un futuro, este mismo mecanismo pueda escanear las identificaciones de profesores y estudiantes y verificar si en efecto están adscritos a la institución, así como su estatus.

“Con este regreso a clases planeo mejorar mucho, porque en línea no me acomodaba muy bien, sí tenía unas altas y bajas, no eran las calificaciones que esperaba, pero con el regreso me siento feliz, que tengo un propósito”, dijo Aketzali.