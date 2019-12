UT Riviera Maya realizará ajustes por Tren Maya

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La UT Riviera Maya no descartan cambios en el mapa curricular de las carreras que ofrece con el fin de enfocarlos a áreas que apoyen en el mantenimiento del Tren Maya, proyecto recientemente aprobado.

Jaime González Mendoza, rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, informó que analizan los cambios a largo plazo para ajustarse a las necesidades del proyecto.

“No específicamente ahora, no sé mañana, porque no hay definiciones en el tema, es un enfoque regional, pero puede ser una alternativa, aunque no está aún definido, entonces hay que esperar”, dijo el rector.

Uno de los puntos donde la UT prevé realizar actividades relacionados con este tema es el recién puesto en funcionamiento edificio del Centro Nacional de Alto Turismo, la cual rehabilitó la actual administración estatal luego que estuvo abandonado por más de tres años.

“El tema del Cenaltur ha tenido un monto de inversión de recuperación por parte de la Secretaría de Educación a través de la coordinación de Universidades Tecnológicas y lo que se está trabajando en el enfoque del proyecto, eso es un tema en la que trabajan varios entes, no únicamente la UT, sino también la UT de Cancún”, mencionó.

Apenas el pasado domingo las comunidades mayas dieron el sí a la construcción de las vías para el Tren Maya, la cual contempla una estación en Playa del Carmen, específicamente en la avenida 38 con carretera Federal, es decir, a unos cuatro kilómetros del Cenaltur.

Abundó que conforme se vaya definiendo el proyecto, la UT irá conformando los diversos esquemas de enseñanza a sus alumnos.

González Mendoza mencionó que la institución que dirige constantemente se está actualizando en diversos temas que tienen que ver con el desarrollo económico de la región, no sólo como destino turístico, sino también en otros ámbitos, como en el mantenimiento industrial.