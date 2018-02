Urgente el renacer de los partidos políticos

Hacer política en los últimos años se ha convertido en sinónimo de muchas cosas entre las que destacan la corrupción y la falta de interés que tiene el ciudadano a escuchar la política. Y es que desde la perspectiva del ciudadano si algo deja de funcionar se trata de reparar, y si vuelve a fallar lo lógico sería desecharlo. Pues es exactamente el mismo caso con los partidos políticos, que no es que dejen de funcionar, sino que, al menos para muchos, han perdido la capacidad de dar respuesta a lo que la sociedad requiere, lo cual los hace cada vez menos atractivos y confiables para los electores.

Ahora, con una elección en puerta, es tiempo que los partidos políticos, legisladores y presidentes municipales se pongan a trabajar en temas que sean de más utilidad para los mexicanos, pues en tanto la sociedad exige cambios que desemboquen en una mejor economía y seguridad, los políticos sólo ven por su conveniencia. Supuestamente quieren congraciarse con el pueblo, pero por lo general siempre toman el camino contrario que conduce a eso. Así las cosas, parece que en lo único que coinciden los partidos, partiditos, movimientos políticos que hoy son, es en el afán electoral, como es lógico.

Desde hace mucho los partidos perdieron la ideología específica por la ambición de querer representar a la ciudadanía; actualmente existen muy pocos políticos que aún mantienen esa honorabilidad de querer servir al pueblo y no servir a grupos de poder. Como es por todos bien sabido, la base de cualquier partido es su militancia, quienes son o deberían ser un punto toral en las decisiones de la dirigencia en turno, pues si bien sus cúpulas están formadas por notables, no deben de despegarse del pulso de quienes no participan de manera directa en los rumbos de las instituciones.

Hoy en día la apatía e indiferencia que han logrado los partidos con sus prácticas les ha permitido controlar el destino de nuestro país con una comodidad increíble, permitiéndoles llegar al poder con votaciones que no superan el 50 por ciento de la población, es decir, gobiernan siendo ilegales. A la brevedad es trascendental rescatar el sano actuar de los partidos políticos, pensando en construir proyectos de solidez que mantengan la fortaleza futura de las instituciones.

Actualmente es común ver en todos los partidos perfiles de baja calidad política que quieren ser presidentes municipales, diputados, regidores sin saber realmente para qué quieren serlo o peor aún, sin saber qué realmente debe hacerse en la posición a que aspiran, ya que una de las causas por la que existe crisis en los partidos es que no generan nuevos cuadros o no les permiten figurar; es por ello que la ley debe obligar a los partidos a mantener centros de formación política y verificar que realmente lo hagan. La política siempre ha sido una actividad matemática principalmente de sumas y restas.

Los partidos políticos nacieron al amparo de la ideología, entendida esta como la suma de los intereses de un grupo en particular, plasmados en razonamientos que lo identificaban y diferenciaban de otro grupo social