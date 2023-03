Uqroo: Y… ¿dónde está el sindicato?

El veleidoso rector de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Francisco López Mena, con las confusiones que ha provocado con sus dichos y desdecires tiene crispada a toda la comunidad universitaria, y esta vez no es con los procedimientos maquiavélicos ­­­˗̶bueno: es mucho conceder atribuirle cogitaciones y perversidades propias del gran florentino; digamos mejor… falsarios­­­˗̶ que le atribuyen sus muchos adversarios, sino por sus inseguridades y problemas de carácter al enfrentar una generalizada inconformidad por la intención de desaparecer cuatro carreras de la División de Ciencias Sociales.

Tirar al tacho de la basura las carreras de Antropología Social, Gobierno y Gestión Pública, Relaciones Internacionales y Seguridad Pública, que curiosamente hemos constatado que son las que más intelectuales, reflexivos y críticos egresados han producido, es un propósito que irrita incluso a la sociedad aunque los indignados no pertenezcan a la universidad.

Aunque en privado ­­­˗̶de manera iracunda y a manotazos en la mesa­­­˗̶ y en público ­­­˗̶con su hipócrita vocecilla y modos afectados­­­˗̶ a toda la comunidad universitaria le queda más que claro que López había decidido ya imponer su tijeretazo, el miércoles hizo pública una bufonada en forma de video, donde asegura que jamás tomó dicha determinación, asumiéndose franciscanamente como la persona más tolerante, abierta al diálogo y hasta amorosa con todos: “saludos hermanos lobos trabajadores”, por poco dice.

De los detalles del diferendo entre los universitarios ­­­˗̶ estudiantes, profesores y trabajadores administrativos­­­˗̶ y quien debiera ser hacedor de vínculos entre todos, se han escrito mares de tinta y restan más por verter, pues todavía no son todos los que están ni están todos los que son, pero casi todos se preguntan, unánimemente: ¿dónde está el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo?

En el caldero de los ánimos, hemos constatado que la mayoría de los universitarios se preguntan por la ausencia del Sauqroo con un dejo de molestia e indignación, pero si bien la organización gremial que encabeza Mario Vargas Paredes no se ha caracterizado por ser demasiado combativa, en realidad ese llamado a cuentas no tiene razón de ser, pues las funciones que le atribuye la comunidad más bien reflejan ancestrales vicios del sindicalismo mexicano, pues los paisanos crecimos con la imagen de organizaciones corporativas sui géneris como la CTM, la CTC y el SNTE, centrales políticamente capitalizables y capitalizadas, del todo ajenas a su función “natural” y al estricto marco jurídico. Por eso existen bodrios como el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo de Cancún, extraña entidad concentradora de poder político y económico, que en realidad es un club de patrones mafiosos unidos para hacer y deshacer sobre los poderes constitucionales, como en Quintana Roo lamentablemente hemos visto y padecido hasta la náusea.

Glosamos de un académico sindicalizado cuyo nombre no mencionamos porque el conflicto, estrictamente hablando, no es asunto de la representación gremial, las siguientes aclaraciones:

El sindicato está integrado por académicos y administrativos, siendo estos últimos el 70 por ciento de los afiliados; en las marchas y asambleas del sindicato, la presencia de los académicos es pobre, amén de que en los últimos meses han ocurrido situaciones que han molestado a los administrativos y que los académicos no sindicalizados han ignorado, mostrando incluso, en ciertos casos, simpatía por las autoridades.

De esta manera, para la mayoría de los administrativos sindicalizados, el conflicto en comento no es de la incumbencia del Sauqroo, y perciben esta crisis como un malestar de académicos no sindicalizados.

Los temas que enfrentan a la Rectoría con la Uqroo son en su mayoría de tipo académico, en los que el sindicato no puede opinar y mucho menos intervenir, como sí pueden hacerlo los Consejos de División, los Consejos de Unidad, la Junta Directiva y el Patronato, pero ha quedado más que claro que su única respuesta, hasta ahora, ha sido el silencio.

El Sauqroo se mantiene en la postura de no rebasar sus atribuciones, sin seguir el ejemplo de grandes organizaciones como el Stunam, que valiéndose de su monstruosa dimensión no duda en salirse de sus funciones e interviene en todo lo que le conviene, ya sea a favor de la patronal, de los trabajadores o de los alumnos, sin importar siquiera que los asuntos no sean laborales. El Sauqroo, aunque quisiera, ni siquiera podría hacer cosas similares, pues es además un sindicato muy pequeño.

Así que, por lo pronto y mientras no haya asuntos laborales que atender, el sindicato de la Uqroo no tomará la pelota, ni aunque se la presten.