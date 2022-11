Urge un museo en Solidaridad para exhibir piezas arqueológicas

La falta de interés del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por dejar en sus sitios las piezas arqueológicas encontradas en el tramo 5 Sur del Tren Maya en Solidaridad, se debe a que el municipio no cuenta con la infraestructura adecuada.

Lo anterior lo aseguró Raymundo Tineo Celaya, cronista de la ciudad de Playa del Carmen, quien justificó la posición del INAH. El cronista, que impulsa la creación del museo de Playa del Carmen, dio a conocer que dicho proyecto no tiene avance.