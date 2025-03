¿Usted se atreve a planear?

En estos últimos meses, me he enterado de varios conocidos que la vida los ha sorprendido y no muy gratamente que digamos. Una me comentó que se quedó sin trabajo a sus 50 años y ha batallado mucho para conseguir empleo. Otra me comentó que no tiene Seguro Social y está padeciendo enfermedades. Otra me comentó que se acaba de divorciar y quedó sin trabajo, ambas cosas al mismo tiempo, después de 35 años dedicada al matrimonio y a la empresa en donde fue liquidada.

Viendo estos casos, me preguntaba: ¿Qué no planeaste cómo querías vivir a tus 30, 40, 50 años? ¿No pensaste que ibas a llegar a los 50, 60, 70 años y de qué manera? En lo particular, creo que la mayoría de las personas pensamos que siempre tendremos salud, dinero y amor. Sin embargo, ¿qué hacemos para tenerlo, lograrlo y conservarlo?

Según la psicología, más del 90% del tiempo hacemos, decimos y reaccionamos de manera inconsciente. No sabemos por qué pensamos como pensamos, lo que queremos y por qué lo queremos. Vivimos la vida a lo tonto, esperando que las cosas nos caigan del cielo. Hacemos las cosas solo por inercia, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, lo que quieren los demás o agradar a los demás.

Animo a mis estudiantes a que se vean a 15 años: ¿Cómo quieren estar? ¿Qué quieren lograr? ¿Y qué van a hacer para lograrlo? Somos los arquitectos de nuestro propio destino, tal vez no llegaremos o no lograremos lo que queremos, pero lo intentaremos, por lo menos cada día tendrá sentido, viviremos sabiendo lo que queremos y porque nos esforzaremos y valdrá la pena vivir.

Invito al lector a que tome un tiempo, el tiempo más importante del resto de su vida, a que imagine cómo quiere estar en su vida familiar, social, profesional, económica, académica si es el caso, espiritual y de recreación. Si lo hace con consciencia, podrá visualizar situaciones importantes que deberá hacer a partir del día de hoy hasta que logre llegar a su vida futura. Le puedo asegurar que su vida tendrá sentido, sabrá por qué trabajar, por qué luchar. Su vida diaria ya no será un día más, sino que será un granito de arena para esa vida que usted quiere. La vida se hace paso a paso con propósito; si no, no vale la pena vivirla.

La falta de planificación puede llevar a situaciones difíciles y sorpresas desagradables. Es crucial ser consciente y proactivo en la planificación de nuestra vida en todas sus dimensiones. Al hacerlo, podemos construir una vida con propósito y sentido, asegurando un futuro más estable y satisfactorio.

¿Y usted se anima?

(Érika Zavala López / Profesora de Tiempo Completo, Depto. Ciencias Básicas e Ingenierías, Universidad del Caribe).