Va a la baja sueldo de trabajadores informales en el sur de Q. Roo

Los sueldos de trabajadores informales en el sur de Quintana Roo han caído en un 12% en los últimos meses y se espera que en lo que resta de este año continúe perdiendo ingresos.

La información de Data México revela que en el primer trimestre de este 2024 el ingreso mensual de estos trabajadores cayó a 5 mil 620 pesos. Es el cuarto trimestre seguido que reporta una tendencia a la baja, tras haber alcanzado un repunte histórico a finales del 2022, cuando llegó a 6 mil 902 pesos.

Esto los coloca en una posición muy por debajo de los trabajadores formales de la entidad, quienes han alcanzado los 8 mil 700 pesos, según el reporte oficial, aunque se estancó en el primer trimestre de este 2024, tras casi dos años de aumentos.

El desglose de la información detalla que son cerca de 48 mil trabajadores informales los que trabajan en el municipio del sur de Quintana Roo, la mayoría en el sector servicios como empleado de mostrador, mesero, operador turístico, etc.

La razón por la que ganan 187 pesos diarios, mucho menos que el salario mínimo vigente de 242 pesos, se debe al no estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y tampoco poseer un contrato de trabajo, sus patrones no suelen ser sancionados si no cumplen con las normas laborales.

Aunque legalmente sí podrían ser multados en caso de que sean denunciados por los trabajadores, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por rango de edad, la mayoría de estos empleados informales son jóvenes de entre 17 a 25 años de edad. Al menos, la mitad respondió que lleva más de dos años trabajando en estas condiciones.

Aunque señalaron que les gustaría mejorar sus ingresos, también explicaron que aún no encuentran otras oportunidades laborales que sí les otorguen prestaciones, y las pocas que encuentran no pertenecen a la zona, por lo que sería necesario que viajen hacia otras ciudades o estados, señala la información.