La Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmó una carta intención para que se adquiera un compromiso por parte de Quintana Roo para poder impulsar estrategias y así disminuir la explotación infantil, trata de personas y trabajo forzado.

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de país para México y Cuba, mencionó que ello generaría una dinámica para que todos los actores realicen acciones que ayuden desde la iniciativa privada, gobierno e instituciones y con ello proteger a las infancias y adultos que están en esta situación.

“Es una carta intención para así adquirir el compromiso entre el gobierno y la OIT con ello armar una política para tener en la entidad un programa y así evitar y erradicar estas problemáticas que siguen afectando”, explicó.

Mencionó que también están incluyendo la integración de los migrantes y con ello generar una dinámica estatal y así coordinar acciones e incluir sociedad civil, iniciativa privada y academia y así proteger a los niños y personas que están sufriendo de trata y explotación.

Va la Organización Internacional contra el trabajo infantil y trata en Q. Roo / (Foto: Edgar Balam)

Mencionó que en el caso de los migrantes muchos son víctimas de trata, es por ello que se están incluyendo en esta carta intención para tener el enlace.

“Explicó que ya se tiene un camino avanzando ya que con anterioridad estuvieron realizando un diagnóstico y consultas para así identificar la problemática que no solo es de Quintana Roo”, mencionó.

A nivel México dijo que trabajaron con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para presentar un panorama del trabajo infantil actualizado en el país, con ello tener el diagnóstico y así trabajar en estados como Quintana Roo.

La encuesta de trabajo infantil del Inegi en 2019 arrojó que dos millones de menores trabajaron en ocupaciones no permitidas; de estos, 71.2 % fueron hombres y 28.8 %, mujeres. De quienes realizaron ocupaciones no permitidas, 43.5 % aportó ingresos a su hogar, 29.2 % no lo hizo porque no recibió remuneración, y 27.3 % no aportó, a pesar haber recibido un pago por su trabajo.