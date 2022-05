Con todo y el miedo, adolescentes de Cancún reciben vacuna contra COVID

Natasha se levantó muy temprano, con muchos nervios desayunó y salió de su casa en compañía de su padre para recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer para adolescentes en Cancún.

La adolescente de 14 años confesó tener miedo de la inyección, ya que un primo presentó fiebre después de recibir el biológico, pero confío que de esta manera estará más protegida contra el virus.