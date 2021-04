Extienden dos días la vacunación COVID en Cancún

La vacunación COVID en Cancún continuará dos días más de lo esperado. Autoridades de Salud extendieron al martes 13 y miércoles 14 de abril la vacunación de adultos mayores de 60 años.

En las redes sociales del Ayuntamiento de Benito Juárez se publicó la nueva convocatoria en la que se pide a los adultos mayores de Cancún que no se hayan vacunado, acudir al módulo de la escuela San José para recibir el medicamento.

La vacunación con la primera dosis se realizará de 8 a 18 horas, sin importar la supermanzana, región o colonia donde vivan.

El módulo se ubica en la avenida José López Portillo, kilómetro 310.5, entre el batallón y Ciudad de la Alegría, casi frente a Bodega Aurrerá.

Jornada de Vacunación💉 #COVID19 para #AdultosMayores de 60 años en #Cancún.🧓🏼👴🏻



🗓Este 13 y 14 de Abril, podrán asistir todos los adultos mayores de 60 años que no se han vacunado.

📍Módulo Campo Escuela San José

⏰8:00 am a 6:00 pm pic.twitter.com/1C1qyM3yWb — Ayto Benito Juárez (@AytoCancun) April 12, 2021

Abuelitos no tienen cómo llegar al módulo

Horacio Reyes García, presidente de la Federación de Adultos Mayores en Cancún, explicó que aunque la logística en los centros de vacunación fue ágil, muchos decidieron no acudir desde el inicio de la jornada por miedo y por no poder cumplir con el requisito del registro en el portal www.mivacuna.salud.gob.mx, debido a que la mayoría no sabe navegar en internet y no tuvieron asistencia de sus familiares.

“Para los jóvenes el manejo de la tecnología es algo natural y realizar el registro en la página es lo más fácil del mundo, pero para los adultos mayores es una cosa muy complicada porque no tienen computadora, internet o no saben utilizarlo, ni a dónde ir. Esto los confundió muchisimo y optaron por mejor no vacunarse”.

Organismos gubernamentales abrieron algunos espacios para la asistencia del registro, al cual acudieron más de 600 adultos mayores, quienes lograron obtener el requisito.

¿Qué documentos debo presentar para recibir la vacuna COVID en Cancún?

De acuerdo con las autoridades, quienes vayan a ser vacunados deberán presentar

CURP,

identificación oficial,

comprobante de domicilio y

la impresión del registro realizado en el portal www.mivacuna.salud.gob.mx.

(Con información de Fernanda Duque)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Jornada de vacunación alcanza a 27 mil 800 cancunenses

Playa del Carmen: Piden evitar rumores sobre llegada de segunda vacuna Covid

Módulos de vacunación COVID están casi vacíos en Cancún