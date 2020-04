Valeria Vera disfruta de los frutos de su trabajo actoral

Cancún.- Luego de más de 30 años de trayectoria artística, la actriz, cantante y productora Valeria Vera, se encuentra de manteles largos, pues en medio de la pandemia estrenó el jueves la tercera temporada de “La Casa de las Flores” con el personaje de Sandro, y hoy lunes, la veremos como Natalia Romero en la nueva serie “R” al lado de Mauricio Ochmann.

“Estoy agradecida de estar en pantalla y poder entretener a la gente durante la contingencia, además de recoger los frutos de tantos años de trabajo. Me siento feliz, tranquila y madura. Empecé muy chiquita en esto, a los seis años, ahora tengo 41.

La actriz dijo que llega un momento en que todo lo que pasa en la vida son bendiciones, es una carrera de rechazo, tenemos que practicar la tolerancia, hacemos muchos castings y nos dicen que no, tiro por viaje.

La gente no sabe que lo que ganas en una serie te tiene que durar dos años, porque quizá no tengamos trabajo el tiempo siguiente; hoy me siento agradecida de estar en casa disfrutando mi cosecha”.

Disfruta de su trabajo

“Estrené en ‘La Casa de las Flores’ un personaje muy lindo que honra a la comunidad LGBT. Se trata de Sandro, un chico transgénero.

Me siento muy contenta y agradecida de hacerlo, porque es difícil que como actor te llegue un personaje así, donde puedes generar respeto, igualdad y sembrar un despertar de conciencia.

Los artistas tenemos una responsabilidad tremenda que aquí podemos ejercer muy bien; y hoy lunes, a las 7 de la noche se estrena ‘R’, una comedia de humor negro en la que comparto créditos con Mauricio Ochmann, Andrés Almeida, Darío T. Pie y Guillermo Quintanilla, entre otros. Aquí me toca ser del bando de los policías con el personaje de Natalia Romero”.

Prepara proyecto teatral

Como productora, la mente creativa de Valeria no para, pues trabaja en un espectáculo teatral que pretende estrenar en diciembre, y posteriormente, llevarlo a parques, escuelas, hoteles y teatros en toda la República Mexicana.

“Estoy creando un espectáculo teatral nuevo; es una experiencia sensorial. Siempre quise hablar de lo que a mí me cambia la vida, estar dándole duro a la espiritualidad y a ser mejor persona, y si como artista lo puedo transmitir, me doy por bien servida”.