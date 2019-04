Vamos a luchar por nuestros ciudadanos: Eduardo Pacho

Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- Convencido de la realidad que se vive en el Estado, Eduardo Pacho, candidato del Partido Acción Nacional, aspirante a diputado del Congreso del Estado, visitó a los vecinos de la región 91 quienes le expresaron su temor ante el regreso de los políticos corruptos que tanto dañaron a este destino turístico.

Mujeres habitantes de esta zona, se acercaron al candidato para externarle su confianza, ahí Eduardo Pacho les dijo que este es el momento de recuperar a Cancún, de construir un verdadero cambio en beneficio de Cancún pero sobre todo del Distrito 5, informa un comunicado de prensa.

También te puede interesar: Puedes contar conmigo, tenemos “mucho por cambiar'

Doña Margarita Chan Pot le dijo al candidato, “estamos hartos de promesas incumplidas, los priistas se robaron el dinero y nunca volvieron, somos los más olvidados, los que menos tenemos, los que más carecemos y a quienes más nos sangran, a quienes más nos cobran y de los que más abusan, por eso creemos que tú realmente nos vas a ayudar porque creciste aquí conociendo nuestras necesidades y las viviste de cerca, hay mucho por cambiar, pero sobre todo de que nos tomen en cuenta”.

Margarita Chan le externó al candidato su preocupación de que los políticos hoy buscan burlarse de sus necesidades y por ello sin importarle los valores van cambiándose de partido para lograr el poder a toda costa.

“Pacho, no queremos que lleguen de nuevo a tener el poder en sus manos porque nunca ayudan al pueblo, sabemos quiénes son y que van de partido en partido, hoy dicen ser morenistas pero vienen del viejo PRI o del Verde, que en el poder borgista robaron millones de pesos a nuestro estado y a nosotros nos dejaron en las peores condiciones”.

Tras escuchar a Margarita, Eduardo Pacho le pidió su apoyo para juntos velar por los derechos de los cancunenses y luchar por los beneficios del Distrito 5, “Hoy vengo a platicar de casa en casa, con ustedes que son mi gente, que me conocen y me vieron crecer en estás calles, no los voy a defraudar falta mucho por cambiar y unidos lo vamos a hacer”.