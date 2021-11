"Vamos hacer cumplir esa ley", cañeros amenazan con huelga

A solo días de que arranque la zafra 2021-2022, productores cañeros amenazan con regresar con las acciones de toma de fábricas, ante la negativa del Ingenio San Rafael de Pucté de la ribera del río Hondo de medir los niveles de karbe en las cañas, basándose en los datos del mes de mayo.

De visita en el estado, Javier Sánchez Chávez, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar A. C, señaló que los trabajadores quieren iniciar la zafra en los próximos días y cerrar el nivel de sacarosa en mayo, pero los industriales pretenden hacerlo en junio, lo que dejaría pérdidas, porque son meses lluviosos, y el nivel de sacarosa baja drásticamente.

Dio un ultimátum al Grupo Beta San Miguel, al que pertenece el ingenio de Quintana Roo, para que ya inicie la cosecha de caña y mida el nivel de sacarosa en mayo.

“Nosotros tenemos una ley cañera que nos respalda, ellos tienen 11 ingenios, si hoy no nos resuelven, no van a iniciar la zafra; no somos sus limosneros, los cañeros no queremos un peso regalado, no somos sus limosneros, queremos lo que nos corresponde por ley y vamos hacer cumplir esa ley”, comentó.