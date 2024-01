Van contra estafas inmobiliarias en el sur de Quintana Roo

La Mesa de Seguridad Patrimonial, que comenzó a operar recientemente en Quintana Roo, ya tiene identificados diversos desarrollos en comercialización y que no cuentan con los registros necesarios para la venta de terrenos, sobre todo en Chetumal y Bacalar.

Cristina Torres Gómez, titular de la Secretaría de Gobierno, detalló que cuentan con una lista de 20 anuncios correspondientes al sur del estado, entre ellos “Nueva Ciudad Calderitas”, “Villas Sol Naciente”, “Hunab Ku”, los cuales han sido llamados a realizar los trámites correspondientes o poner fin a los procesos de venta al no cumplir con la normatividad.

“ Hicimos un trabajo de la mano con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco , para solicitarle información de trámites, sin embargo, nos confirmaron que no existía nada en proceso, así como autorización emitida de estos proyectos que se están difundiendo en diferentes páginas de la supuesta venta, y por ello el llamado a bajar la publicidad al estar incumpliendo con la normatividad”, explicó.

Dijo que la finalidad es que no se desarrollen proyectos irregulares e invasiones, aunque también se busca evitar problemas, ya que la mayoría son terrenos ejidales.

La Mesa de Seguridad Patrimonial se conformó, primero para la zona Sur del estado, y está conformada por ciudadanos, titulares de la Agencia de Proyectos Estratégicos, la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano Sustentable, Fiscalía General del Estado, Registro Público de la Propiedad, por mencionar algunos, además de invitar a notarios, peritos valuadores y empresarios.

En los siguientes meses se realizará lo propio para el Centro y Norte de Quintana Roo, en busca de promover un desarrollo ordenado, pero todo seguro en Quintana Roo, a fin de evitar que familias sean víctimas de fraude.

De acuerdo con el artículo 268 del Código Penal del Estado, la penalidad para aquellos que vendan, promuevan o generen un tipo de desarrollo sin los permisos correspondientes van de seis meses a tres años de prisión y de 600 a 800 días de multa.

Recientemente, más de 30 familias señalaron haber sido estafadas con la compra de lotes en Mahahual de 80 mil pesos. Al principio, les prometieron las escrituras de la propiedad, pero al final sólo les entregaron una hoja de cesión de derechos sin validez.

Los quejosos inundaron los grupos en redes sociales de la localidad para exhibir este fraude, ya que los mismos que se robaron su inversión cambiaron de nombre para vender los mismos lotes de 15 metros por 20 en una zona del kilómetro 5, rumbo a Xcalak.

Explicó que la mayoría de las víctimas son personas de otros estados que fueron invitados a realizar estas transacciones inmobiliarias, presuntamente avaladas por ejemplos de compra que resultaron también ser falsos. De esta manera, los defraudadores evitan que sean fácilmente denunciados.

“Como soy de Yucatán, acudí a Mérida a interponer mi denuncia, pero me dijeron que tiene que presentarse en el Estado donde sucedieron los hechos. Cuando me presenté en Chetumal me explicaron que tendría que darle seguimiento, por lo que sacando cuentas voy a gastar más en viajes y hospedaje que en el dinero que voy a recuperar, así que casi todos lo dimos por perdido”, detalló.