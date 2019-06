Van primeros 193 millones para combatir sargazo en Quintana Roo

Enrique Mena/SIPSE

Chetumal.- Quintana Roo ejecutará los primeros 193 millones de pesos para el combate al sargazo, provenientes de la combinación de recursos económicos del Estado y 10 Ayuntamientos, tras la declaratoria de emergencia por la presencia del alga.

En conferencia de prensa, el gobernador Carlos Joaquín González precisó que, del total del dinero, 63 millones de pesos corresponden a la aportación del Gobierno del Estado; otros 70 millones, de los 10 gobiernos municipales afectados, por concepto de recaudación de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y los 60 millones restantes provienen del Fondo de Saneamiento Ambiental Municipal.

Los municipios que participan en el financiamiento de los trabajos de contención del sargazo son Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, con mayor afectación en sus litorales.

Los recursos comenzarán a fluir en breve y se definirá cada uno de los puntos específicos de combate.

“También en la parte operativa buscamos esquemas de financiamiento, en la parte que pondrá el gobierno estatal, en la que pondrá los gobiernos municipales, el gobierno estatal estará poniendo de manera directa 63 millones de pesos”, resaltó Carlos Joaquín González.

Buscan rentar lanchas para combatir el sargazo

Además, en este momento las autoridades estatales buscan el arrendamiento de “lanchas sargaceras”, debido a que las tres que prometió la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) estarán listas en no menos de tres meses.

De igual forma, se tiene considera la colocación de barreras para contener y desviar la macroalga de las playas públicas; en tanto, la Semar continuará con el monitoreo del problema.

“El sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas, eso es un hecho, de repente un día amanece lleno de sargazo y al día siguiente no hay sargazo, depende del viento, de la marea, la circulación normal del sargazo es de sur a norte, hablaban los investigadores de una mancha en el Golfo de México, ya no afectando a las costas de Quintana Roo sino a costas de otros estados de la República y de Estados Unidos”, dijo el gobernador.