Vanessa Claudio cumple un sueño más

Agradecida con los regalos que le ha dado la vida en cuestión profesional, la conductora Vanessa Claudio asegura es un privilegio ser parte de La Academia 20 aniversario, proyecto al que se integró como co-conductora al lado de William Valdés de una manera inesperada.

“Es un proyecto muy querido para la televisora y para México y más que celebramos 20 años de este gran éxito, me siento feliz de ser parte de…”, compartió Vanessa, quien pidió una oportunidad y se quedó.

“La invitación llegó de una manera inusual pues la conductora siempre había sido Cynthia, una chica que admiro, respeto y quiero mucho, pero no sabía que había pedido este tiempo, un día hablé con mi jefa, luego del éxito que tuve en mi último proyecto a nivel internacional y a sabiendas que La Academia se transmitirá en Honduras, Ecuador, etc, le pregunté si había alguna oportunidad de hacer algo para esos mercados y fui sin ninguna intención pero de pronto me llamaron para darme ya el llamado, me emocioné mucho”.

Para Vanessa ser parte de un proyecto tan importante la emociona, pues asegura que la experiencia que ha tenido durante sus años de trayectoria le da las armas para cargar con un programa así de importante como lo es La Academia.

La belleza y simpatía de Vanessa Claudio le han abierto camino en la industria del entretenimiento. (Foto: Cortesía)

Envuelta en un ambiente bastante divertido, la conductora se siente contenta de llevarse bien con Yahir, con William y con el panel conformado por Horacio con quien fue a los Óscar y con Lola, con quien hizo Teatro en corto.

“Al señor López Gavito lo acabo de conocer, es muy propio él, Ana Bárbara es una belleza de ser humano, me cae increíble, la verdad es que hay muy buena onda entre todo el equipo, tenemos mucha ilusión que le vaya bien y que continúe siendo este fenómeno que es La Academia”.

Como co conductora, Claudio seguirá de cerca el crecimiento de cada uno de los alumnos, por lo que aconseja a los jóvenes aprovechar lo que han ganado, las clases, los grandes maestros que los guían y todo el aprendizaje que pueden llevarse.

“Habrá tropiezos sí, pero que abran bien los ojos y oídos para tomar las críticas constructivas, que desechen las que no están llenas de nada, uno tiene que saber de dónde y de quién vienen esas críticas, que sean súper disciplinados pues eso y el trabajo nos lleva a donde queremos. A darle duro, toda oportunidad es una puerta más, La Academia genera estrellas ganes o no ganes”, puntualizó Vanessa.