Vanessa Oyarzún feliz de integrarse al elenco de Ponle de noche

Cancún.- En casa nueva y con programa de estreno, la bella Vanessa Oyarzún, mejor conocida como “La Vecina”, se encuentra feliz de la vida, disfrutando de su integración a “Ponle de noche”, en sustitución de Penélope Manchaca.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, “La Vecina” dijo sentirse como pez en el agua en Azteca y con el elenco que la acompaña en el programa nocturno.

Estoy muy contenta con este nuevo proyecto, es un programa increíble que me permite acercarme a la gente mucho más, porque estamos de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la noche.

Todos los días en ‘Ponle de noche’ van a ver algo diferente, tenemos secciones de belleza, esoterismo, sexualidad, comedia, cocinando con la vecina y su dieta sexi, artistas invitados, musicales, y la verdad es que hemos formado un gran equipo entre Verónica Macías, Los Huarachines, El Compayaso y yo en esta nueva etapa”, expresó la bella mujer.

“La Vecina” ha logrado posicionarse como una de las más sensuales de la televisión mexicana.

En 2003, Israel Jaitovich dio a conocer en su programa “Permítame tantito” a una curvilínea mujer a quien bautizó como “La Vecina”, mote que combina sensualidad y diversión y que, hasta la fecha, ha hecho que Vanessa Oyarzún se gane el corazón de miles de seguidores.

La venezolana asegura que se siente más fuerte y mejor que nunca, ya que en este nuevo programa puede lucirse más y tiene oportunidad de desenvolverse mucho más y demostrar que es más que una figura escultural.

No ha parado de trabajar

A pesar de que la mayoría de las empresas han migrado a trabajar desde casa, para Vanessa, las cosas han sido diferentes, ya que ‘Ponle de noche’ se graba en foro, eso sí, con todas las medidas de seguridad, asegura.

“Voy a grabar al foro, la empresa tiene medidas de seguridad que te hacen sentir muy segura, sanitizan antes y después de las grabaciones, hay gel antibacterial por todas partes, cada una tiene su kit personal de maquillaje, todo el mundo está con cubrebocas y en el foro estamos sólo los necesarios y guardando la sana distancia, recalcó Vanessa, quien debido a la contingencia dejó su show de stand up en pausa.

“Me vengo riendo con La Vecina” es uno de los shows de comedia que la venezolana presentaba en varios lugares de la Ciudad de México y que tuvo que parar, así como un show al lado de Olga Sana; sin embargo, el asilamiento le ayudó para prepararse mejor y montar nuevas rutinas, destacó.

“Durante la contingencia he estado tomando clases en línea con Gon Curiel quien me apoyó a preparar una nueva rutina que garantiza carcajada segura, se dio mi cambio de empresa y este nuevo programa, como no puedo ir al gimnasio, cuido mi alimentación para mantenerme en forma, así que tengo mucho que agradecer”, expresó.