Vanny, el Rey Midas de la música urbana

El reconocido empresario y productor musical Vanny, salió de su natal Italia para crecer de manera profesional y vaya que lo ha logrado, una década le ha bastado para ganar prestigio en el mundo de la música urbana, él está detrás los conciertos de Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Carol G y muchos otros más. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Vanny comparte parte de su historia y los motivos de su visita a Cancún que pronto darán una grata sorpresa al público quintanarroense.

A los 16 años dejó Italia con el sueño de hacer más, de conocer cosas nuevas y de crecer de manera profesional; fue Miami el lugar que lo recibió y donde comenzó trabajando en un lugar de desayunos, ahí conoció a una persona que tenía un centro de espectáculos muy famoso en la ciudad y comenzó invitando al público a entrar al lugar; posteriormente se convirtió en asistente del director artístico y comenzó a relacionarse con mánagers, a lograr contactos que le dieron las bases para hacer su primer masivo en Europa, luego de varios exitosos conciertos locales.