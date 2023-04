Vecinos agradecen a Marybel Villegas por la ayuda para mejorar sus calles

Los vecinos de la colonia irregular Gregorio Sánchez agradecieron la atención que la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, les brindó, pues no sólo escuchó sus solicitudes para mejorar las calles de esta zona en la región 203, sino que les envió dos volquetes con material pétreo para nivelar las intransitables vialidades.

Los habitantes de esta región de Cancún han solicitado desde hace más de 17 años, servicios básicos para vivir en condiciones dignas, y, cansados de las promesas de políticos y de diversas autoridades, se acercaron a la legisladora morenista, quien de inmediato respondió a sus peticiones.

La ciudadana Jacinta Chimal comentó que hace más de 10 años las autoridades en turno accedieron a nivelar la calle principal de esta colonia; sin embargo, ni antes ni después han acudido a resolver las múltiples demandas de servicios básicos en la zona.

“Uno de los problemas más recurrentes que enfrentamos es el de la inseguridad, que se agrava porque no hay luminarias en las calles que, de por sí, están en muy malas condiciones. No tenemos suministro de agua potable, no hay drenaje y aunque hemos hecho pozos para resolver la falta de agua, la contaminación que tiene el subsuelo es grave y el agua tampoco es la mejor para nuestro consumo”, señaló una de las vecinas.