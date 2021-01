Vecinos autorizan instalación de dos nuevos tianguis en las colonias

En poco más de dos años, el gobierno municipal de Benito Juárez autorizó dos tianguis más en Cancún, con lo que están registrados 68 mercados sobre ruedas.

Israel García Lorenzo, director de Comercio en la Vía Pública municipal, informó que los dos tianguis autorizados en lo que va de la administración, se ubicaron en la colonia Cielo Azul.

El funcionario detalló que uno de esos dos tianguis fue otorgado a la organización Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo y el otro a Ciudadanos Mayas.

Señaló que antes de aprobarlos, las autoridades recibieron la solicitud de las organizaciones en la que exponen los motivos por los cuales buscan colocar los productos de sus agremiados durante un día y un horario específico.

Luego de ser analizada por el Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública, los inspectores de la dirección en la materia realizan una visita física al lugar para platicar con los vecinos y si no hay ningún inconveniente, se autorizan los nuevos tianguis.

Acerca de las propuestas de nuevos mercados, García Lorenzo comentó que no tienen ninguna otra petición oficial.

El funcionario añadió que, tras la irrupción de la pandemia de COVID-19, otro criterio que debe observarse es que los nuevos tianguis no se encuentren ubicados en zonas con mayores contagios.