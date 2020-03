Velerista cozumeleña agradece la prórroga del Comité Olímpico Internacional

Tokio 2020 tendrá que esperar, al menos para el verano de 2021, una vez que el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la suspensión del evento por la contingencia sanitaria que prevalece en todo el mundo.

El anuncio representa un respiro ante la magnitud de la pandemia, coincidieron los atletas quintanarroenses.

“Este aplazamiento lo estábamos esperando desde hace dos semanas, ya fuera para este fin de año o el próximo. En mi caso, estoy feliz con esta decisión por muchas razones”, dijo. “La primera, como estuve dos años fuera del circuito internacional por el ‘break’ que significó mi maternidad, tener un año más para llegar mejor preparada, sin duda, me ayudará muchísimo”, añadió. “Además, tengo planeado llevar a mi nena y mamá a los Juegos, pero a raíz del coronavirus, pues cancelé esas opciones. En cambio, ahora, que serán el próximo año, las puedo llevar sin ningún tipo de preocupación ni miedo de que les vaya a ocurrir algo”, detalló Demita Vega a Novedades Quintana Roo.

Agregó que las competencias de este año se han cancelado, pues de hecho ya debería estar en España, se supone que viajaba el lunes, por fortuna, se suspendió Tokio 2020 antes de trasladarme; unas amigas, por ejemplo, viajaron tres semanas antes para prepararse, pero se quedaron atoradas y apenas regresaron hace unos días, muy complicado para ellas.

“La cancelación de esos eventos que tenía en Europa, es un alivio para mí, pues parecía que pintaba para una cuarentena en España. Otros que también eran opción para nosotros, igualmente se han cancelado. Un aplazamiento era lo mejor”, reconoció la velerista quintanarroense.

Ahora, señaló, esto me permite ajustar la preparación con mi entrenador, es algo que sabemos hacer muy bien, con base en las nuevas fechas.

Originalmente, la cozumeleña disputaría un par de regatas en el ‘Viejo Continente’, en sedes como Palma de Mallorca, España (Trofeo Sar Princesa Sofía Iberostar 2020), del 28 de marzo al 4 de abril.

Posteriormente, lo haría en Atenas, Grecia, en el Campeonato Europeo de Tabla Vela (RSX), del 10 al 16 de mayo.

“El Tiburón”, a esperar

Por su parte, ‘El Tiburón’ quintanarroense, Fernando Betanzos Jr., quien participaría este fin de semana en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, en Isla Mujeres, para buscar su clasificación al Preolímpico de Tokio, en busca del ansiado boleto a la justa en ‘El Sol Naciente’, manifestó que ‘lo bueno, es que el Selectivo no es en dos meses, por tanto, no nos afecta mucho; no tenemos de otra que nadar por más tiempo’.