Operan más de tres mil comercios irregulares en Cancún

CANCÚN, Q. Roo.- Más de tres mil comerciantes operan en la vía pública de Cancún sin contar con los permisos correspondientes y quienes al año representan pérdidas económicas para el municipio que podría alcanzar los nueve millones de pesos.

De acuerdo con los artículos 46 BIS, 124, fracción I y artículo 128 la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, estos puestos deben pagar de tres y 20 Unidades de Medida Actualización (UMA), que equivale entre 126.76 a 253.47 pesos al mes para ejercer su actividad.

Sin embargo, la omisión del pago de los tres mil vendedores irregulares que operan en la ciudad causa que el municipio tenga una pérdida aproximada de nueve millones 124 mil 920 pesos al año.

Israel García Lorenzo, director municipal de Comercio en Vía Pública, mencionó que el desfase se debe a que el padrón de comercios no se encuentra actualizado, y a que el número de establecimientos irregulares ha crecido.

“No están contabilizados porque en otras administraciones se les permitió ponerse como tal, nosotros estamos sesionando cada mes que es donde en coordinación con once autoridades entregamos los permisos, lo que en otras administraciones no se realizaba, o se hacía cada tres o cuatro meses”, dijo el entrevistado.

Asimismo, mencionó que para actualizar el número de comercios en la vía pública se trabaja en un censo para identificar a quienes no han tramitado el pago de derechos para realizar esta actividad económica.

“La intención no es aplicarles sanciones ni multas, sino que tengan la confianza de acercarse con nosotros y realizar los trámites correspondientes para que estén de forma regular, así ambas partes tenemos una aportación de ingresos y que eso sea beneficio para todos en obras y apoyos sociales”, señaló el funcionario.

García Lorenzo recordó que la actualización del padrón corresponde a un proyecto de ordenamiento del comercio en la vía pública, mediante el cual podrán identificar los puntos de venta que se encuentran saturados y así restringir la instalación de más comerciantes en esas áreas.