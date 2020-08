Vendieron franquicia del equipo de fútbol de Cozumel Tres Toños

La grave crisis económica y la imposibilidad de mantener el gasto del equipo ocasionaron que la franquicia del equipo de Cozumel Tres Toños fuera vendida a una asociación civil del estado de Querétaro.

En fechas recientes se dio a conocer que el cuadro de la Isla de las Golondrinas no participaría en la temporada 2020-2021 de la Tercera División, y el motivo es que ya no existe esta franquicia en la isla.

En entrevista vía telefónica, Armin Vázquez, quien fungía como presidente del Club res Toños de Cozumel, señaló que el motivo de la desaparición de este equipo de la Tercera División fue la falta de recursos económicos para seguirlo manteniendo, sobre todo en los tiempos actuales en los que la pandemia de coronavirus ha afectado completamente la economía del país.

“El socio mayoritario del Club, que es un empresario tequilero, ya no pudo soportar el gasto que representaba el equipo y decidió vender la franquicia a un particular del estado de Querétaro, además nos quedamos sin el apoyo de las empresas locales que aportaban recursos al equipo”, señaló el ex directivo.

Indicó que la franquicia cozumeleña tenía cuatro años participando en la Liga TDP, luego de que en el 2016 retornara el Fútbol Profesional a la Isla, después de que había desaparecido desde que contaban con los Huracanes.

En cuanto a los montos en los que se vendió la franquicia, el entrevistado aseguró desconocer este dato, aunque se sabe que oscilan entre los 950 mil pesos y un millón 250 mil pesos, dependiendo la zona deportiva del país.

Lamentó que la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 haya traído consecuencias como la desaparición del conjunto de Cozumel, aunque también dijo que espera que esto sea momentáneo que esta franquicia esté de regreso muy pronto.

Recordó que en la Isla de Cozumel la actividad productiva es completamente dependiente del turismo y del arribo de cruceros, mismas que se encuentran suspendidas desde el pasado mes de marzo, cuando comenzaron a presentarse casos de coronavirus en la entidad.

“Aquí tenemos todo para poder tener un equipo Profesional, estamos seguros que pronto volveremos con más fuerza”, finalizó.