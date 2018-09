¿Ya no venderá aguas frescas? Venezolana cumple su sueño

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Luego de causar sensación en la redes sociales, la popular venezolana de Cancún, ya ejerce su profesión de Dj en algunos lugares de la ciudad, sin embargo dejó claro que no dejará el negocio de las aguas frescas.

Jessica Rea comentó que ya se encuentra trabajando en centros nocturnos con su hobbie favorito que es el ser DJ, y que eso provoca que no esté vendiendo todos los días las aguas que lograron su popularidad en Cancún.

Declaró que ya cuenta con el permiso de salud para realizar las ventas de su producto, y que seguirá con esa faceta que la ha caracterizado en redes sociales.

''No crean que yo me fui, sigo con las agüitas, ahora no tan frecuente por la cuestión de que ahora toco por las noches como Dj’’, comentó.

Dejó claro que no compartirá su receta, debido a que es el ‘secreto de la nona’, pero que continuará deleitando a todos los cancunenses con las famosas aguas frescas.

Desde el cruce de la avenida Nichupté y avenida México de Cancún, se encuentra una mujer venezolana que ha causado furor en las redes sociales, por su famosa venta de aguas naturales.

Jessica Rea, ha recibido desde halagos, hasta propuestas indecentes por parte de los ciudadanos, quienes se han detenido a comprar su producto en el semáforo de la avenida antes mencionada.

